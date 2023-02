Ny missionær har rødder i Grønland

Anders Rytoft Søndag, 05. februar 2023 - 10:52

Niels Chemnitz Albinus er ny sømandsmissionær i Nuuk.

Han og hustruen Grethe rejser efter planen fra Danmark til Nuuk 21. februar.

- Jeg ser frem til at møde fiskere, sømand og havnens folk i Nuuk. Sømandsmissionen har en lang historie for velfærdsarbejde på havnene i Grønland, og jeg ser frem til at være med i den, skriver han til Sermitsiaq.AG.

Niels Chemnitz Albinus primære opgave bliver skibsbesøg, besøg hos søfartselever og rederier, at få en sømandsklub på sømandshjemmet i gang og intensivere indsatserne for blandt andet hjemløse og fængslede.

Pioner for den grønlandske børnesag

Han oplyser, at han glæder sig til at arbejde sammen med sine nye kolleger på Søma og op langs vestkysten - og så vil han meget gerne deltage i det sociale arbejde, som Sømandsmissionen er en del af i Nuuk.

- Jeg håber, at jeg kan være til glæde for folkene på skibene og i havnen, og så håber jeg at få lov at dele troen på Kristus med mennesker.

Niels Chemnitz Albinus, hustruen Grethe og deres hund. Privatfoto

Mere personligt ser den nyslåede missionær frem til at møde mennesker, kultur og natur i det land, hvor hans mor blev født, og hvor Niels Chemnitz Albinus har rødder i slægterne forud.

Hans morfar, Jens Lars Andreas Chemnitz, var pioner for den grønlandske børnesag. Det var ham, der i 1937 oprettede det første grønlandske børnehjem, Gertrud Rask Minde, som i dag ligger i Sisimiut.

- Jeg har altid haft en særlig kærlighed til det grønlandske folk, måske fordi min morfar var derfra. Jeg er fyldt af en naturlig respekt og stolthed over på en måde at kunne være med til at videreføre morfars arbejde for hans folk, selv om det er sømænd og fiskere, jeg primært skal arbejde i blandt, siger han:

- Vi glæder os til at invitere familie i Nuuk på kaffe. Jeg er meget taknemmelig for at få denne mulighed sammen med Grethe, og vi ser også frem til at få børn og familier på besøg i Nuuk.

Niels Chemnitz Albinus har senest været skoleleder på en kristen friskole i Kolding. Han har blandt andet en master i ledelse og er uddannet i coaching. Parret bosætter sig i Nuuk, hvorfor de sælger det hele i Danmark.

- Vores plan er at slutte vores arbejdsliv i Nuuk.