Ny minister med fortid i Grønland

Socialdemokraten Flemming Møller Mortensen blev i slutningen af november præsenteret som ny minister for udviklingssamarbejde og nordisk samarbejde i forbindelse med en ministerrokade i den danske regering.

Han har høje ambitioner for området - og så har han et stort hjerte, der banker for Grønland.

– Jeg arbejdede som sygeplejerske ved sygehuset i Ilulissat i hele 1994. Det var en kæmpe oplevelse for mig både fagligt og menneskeligt. Jeg er glad for, at jeg på et så forholdsvist tidligt tidspunkt i mit liv fik Grønland ind under huden. Efterfølgende har jeg rejst flere gange til Grønland.

– Jeg har altid haft en nysgerrighed i forhold til at forstå den grønlandske kultur. Den er jo på mange måder helt sin egen, og det er meget interessant, at vi indenfor rigsfælleskabet har tre forskellige kulturer, som beriger hinanden. Ilulissat og Diskoområdet betyder meget for mig personligt. Men dertil var det selvfølgelig også fagligt interessant at komme op som sygeplejerske og være tæt på befolkningen og kollegerne og opleve strukturerne og samarbejdet mellem byen Ilulissat og de omkringliggende bygder i Diskoregionen.

– Om jeg gør brug af min forforståelse, må andre bedømme. Men jeg mener, at vi i rigsfællesskabet står på mange fælles værdier, men det er klart, at samarbejdet er en dynamisk størrelse, som hele tiden udvikler sig.

