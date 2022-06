Ny og mere præcis: Tsunamimodel for Kigarsima

Anders Rytoft Onsdag, 29. juni 2022 - 07:49

Norges Geotekniske Institut har udviklet en mere præcis tsunamimodel.

Det sker efter, at GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, red.) i starten af april fandt endnu et ustabilt fjeldområde ved Uummannaq, som de kalder "Kigarsima".

I 2017 brækkede et kilometerstort stykke af et fjeld i Karrat Fjorden i Grønland, hvilket skabte en enorm bølge, der raserede en hel bygd.

Siden dengang har myndighederne fulgt situationen tæt og været i højeste alarmberedskab.

Fakta Beredskabskommissionen anbefaler følgende: At det kontrolleres, at sirenerne i de berørte områder fungerer.

At Avannaata Kommunia, Sundhedsvæsnet, Nukissiorfiit, Tusass med flere skal sikre, at deres beredskabsplan tager højde for tsunamirisikoen.

At borgerne mindes om de typiske tegn på, at en tsunami kan være på vej.

Det anbefales, at Avannaata Kommunia forsat sikrer, at der er en vagtordning på de berørte lokaliteter.

At den nye lokalitet medtages i de forundersøgelser, der er igangsat i forhold til at etablere et overvågnings- og varslingssystem i Karratfjorden, og at arbejdet fremskyndes mest muligt. Kilde: Naalakkersuisut

Udsatte områder

GEUS har vurderet, hvor meget et potentielt fjeldskred ved det nye fjeldområde "Kigarsima" kan ramme bygder ved Uummannaq. Det er især Niaqornat, Qaarsut og Ukkusissat, som vil være udsatte, såfremt fjeldet skrider.

De vurderer ligeledes, at der er betydelig større sandsynlighed for et fjeldskred fra ”Kigarsima” end fra Karrat 3 (fjeldområde, red.).

Den nye og mere præcise tsunamimodel fra Norges Geotekniske Institut ændrer dog ikke på GEUS vurdering.

Til gengæld er de forventede bølgehøjder nu mere præcise. Norges Geotekniske Institut har desuden beregnet, hvor lang tid der går fra et fjeldskred, til første bølge ankommer til den enkelte bygd eller by.

Forskellige scenarier

Tabellen for de simulerede ankomsttider og opskylshøjder for en tsunami udløst af et potentielt fjeldskred fra Kigarsima kan ses herunder:

Kilde: Naalakkersuisut

Der er beregnet opskylshøjder for tre forskellige skredscenarier:

Scenariet ”nedre” anses for at generere det mindst mulige opskyl, mens scenariet ”øvre” anses at generere det højest mulige opskyl. Scenariet ”worst case” er øvre scenarie ved maksimalt højvande, altså plus 1,3 meter. Til sammenligning er der også angivet de opskylshøjder, der i 2021 blev modelleret for en tsunami udløst af et potentielt fjeldskred fra Karrat 3.

Departementet for Råstoffer oplyser, at den nye lokalitet Kigarsima er medtaget i de forundersøgelser, der er igangsat for at etablere et overvågnings- og varslingssystem.