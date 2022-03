Ny mediehus-formand: Brugerbetaling skal undersøges

Merete Lindstrøm Torsdag, 03. marts 2022 - 09:05

Hvad der er moderne i dag, kan nemt være forældet i morgen. Udviklingen i mediebranchen sker med forrygende hast. Det har vi også mærket herhjemme, og speederen ventes at blive trykket endnu mere i bund de kommende år.

Mediehuset har masser og godt og relevant indhold, og det skal vi sørge for bliver endnu mere tilgængeligt på bekvemme og relevante platforme og brugerflader. Der sker en revolution i medierne i de kommende år, siger Lars Vesterløkke, direktør for Ritzau og nytiltrådt bestyrelsesformand for mediehuset Sermitsiaq.AG.

Mediehuset udgiver de landsdækkende aviser Sermitsiaq og AG, magasinerne Arnanut og Suluk, den husstandsomdelte Nuuk Ugeavis, bøger og denne nyhedshjemmeside, Sermitsiaq.AG.

Netop hjemmesiderne er udråbt til at være en af de uafhængige mediers fyrtårne i takt med, at aviserne får det stadig vanskeligere.

Journalistik koster penge

Mange udenlandske nyhedshjemmesider tager betaling for, at man kan læse deres nyheder. Mener du, at mediehuset Sermitsiaq.AG skal overveje en betalingsmodel?

- Journalistik og kvalitetsindhold koster penge, og konkurrencen på annoncemarkedet er benhård, blandt andet fordi digitaliseringen har ændret vilkårene og gjort det langt sværere for medier at fastholde annoncører, som historisk har finansieret en stor del af indholdet.

- Aviserne både i trykt version og digitalt sælger vi i abonnement, vi sælger magasiner på print, og det vil være naturligt at overveje, hvad vi ellers kan tage penge for direkte hos forbrugerne. Tendensen i hele verden er, at flere og flere nyhedshjemmesider kræver abonnement, og den mulighed vil vi da også undersøge, siger Lars Vesterløkke.

AG bringer i næste uge et længere interview med mediehusets nye bestyrelsesformand, hvor han vil kommentere en række andre centrale mediespørgsmål med betydning for nyhedsformidlingen og demokratiet.