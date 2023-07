Ny lydstation giver indblik i havet

Merete Lindstrøm Mandag, 31. juli 2023 - 10:30

Et banebrydende projekt vil snart give folk verden over en unik mulighed for at lytte til lydene fra havets dyb i Disko Bugt, døgnet rundt, året rundt. Det skriver Naturinstituttet i en pressemeddelelse.

Den nye lydstation, der forventes at åbne i foråret 2024 på Qaqqaliaq i Qeqertarsuaq, vil være med til at øge vores forståelse af havpattedyrenes liv i dette værdifulde økosystem.

Lydstationen vil kontinuerligt optage undervandslyde 24 timer i døgnet, hele året rundt. Dette vil muliggøre overvågning af ændringer i sammensætningen af havpattedyrarter i bugten og identifikationen af menneskeskabt støj, der kan påvirke dyrenes adfærd.

Frit tilgængeligt for alle

Projektet er et resultat af et omfattende samarbejde mellem Qeqertarsuaq Kommune, Arkæisk Station, Statens Naturhistoriske Museum, Seiche Marine Acoustic Solutions, Visit Greenland og Grønlands Naturinstitut.

- Vi er meget spændte på at lancere denne lydstation, da den vil give os et hidtil uset indblik i Disko Bugtens undervandsmiljø og de fascinerende pattedyr, der bor der," udtalte projektleder Anna Olsen fra Arkæisk Station.

- Det er en vigtig milepæl for vores forståelse af Arktis' økosystem og kan hjælpe os med at beskytte dette sårbare område.

Lyddata fra stationen vil blive gjort frit tilgængelige for offentligheden via streaming på internettet, den fysiske station i Qeqertarsuaq samt forskellige museer og udstillingsplatforme i både Grønland og Danmark. Det betyder, at enhver med en internetforbindelse vil have adgang til at lytte til det unikke arkæiske lydlandskab i havet live fra Disko Bugt.

Samlingssted for grønlandshvalerne

Finansieringen af dette ambitiøse projekt er blevet muliggjort takket være støtte fra flere velgørende organisationer, herunder Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond, Carlsberg Foundation, Aage V. Jensen Charity Foundation og Hotel Disko Island.

Disko Bugten, der blev klassificeret som et økologisk værdifuldt område i 2012, er kendt for sin rigdom af forskellige havpattedyrarter. Området er følsomt over for menneskeskabte forstyrrelser, især på grund af øget skibstrafik, der kan påvirke støjniveauet under vand. Forskning har allerede vist, at støj kan forstyrre havpattedyrenes naturlige adfærd og levevilkår.

For eksempel er Disko Bugten det primære samlingsområde for grønlandshvaler i Grønland. Hvert år tiltrækker bugten mellem 500 og 1.000 grønlandshvaler fra januar til starten af juni, hvilket gør den til et afgørende levested for denne art.

Med den kommende lydstation kan alle interesserede følge med i lyden af Disko Bugtens undervandsverden og bidrage til at styrke vores indsats for at bevare dette enestående arktiske økosystem. Projektet er en fejring af samarbejde og videnskabens kraft, og det er forventningen, at det vil bane vejen for yderligere forskning og bevaringsinitiativer i regionen.