Ny lufthavn: Tag på en virtuel rundtur

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 09. maj 2019 - 11:59

Først sidder man i cockpittet og laver en indflyvning til den nye lufthavn. Først fra syd og bagefter fra nord. Man taxier ind til den nye lufthavnsbygning, hvor der i forvejen står adskillige flyvemaskiner.

Derefter kører man i bil rundt om hele lufthavnen, og man får et rigtig godt indtryk af, hvordan lufthavnen påvirker landskabet.



Her ses lufthavnens fra den sydlige ende Kalaallit Airports

Animationen afslører eksempelvis, at der skal etableres en rundkørsel nær Qinngorput ved lufthavnsvejen, som får et helt nyt forløb rundt om den 2200 meter lange lufthavn. Der er desuden en rundkørsel i den nordlige ende, hvor en af vejene går mod den nye anstalt.

Lille Malene

Det er også muligt at få en fornemmelse af, hvor meget af Lille Malene, man vil sprænge bort af sikkerhedsmæssige hensyn, så indflyvning kan ske fra nord.

Tag selv på den virtuelle tur – fra luften og på vejen rundt om lufthavnen. Animationen er lavet af TNT Nuuk A/S.

Klik på billedet herunder og videoen starter:

Viceprojektdirektør Aviaaja Karlshøj Knudsen fra Kalaallit Airports oplyser til Sermitsiaq.AG, at der er lagt mange kræfter i den nye film.

- Detailmaterialet for lufthavnen blev jo endelig færdigt i forbindelse med udbudsrunden. Derfor har vi kunnet får lavet en langt mere detaljeret film, der er så virkelighedsnær som overhovedet muligt, forklarer Aviaaja Karlshøj Knudsen.

- Vi har fornemmet, at der har været en vis utryghed ved projektet blandt borgerne – specielt i Nuuk. Derfor har vi vægtet denne film højt, så borgerne kan få illustreret, hvordan lufthavnen vil tage sig ud, siger Aviaaja Karlshøj Knudsen.

Ny hjemmeside

Lufthavnsselskabet har for nylig fået opdateret deres hjemmeside, så den nu har tre indgange, som afspejler, at selskabet nu faktisk består af tre selskaber: et holdingsselskab, International selskabet, hvor Staten er medejer (Nuuk og Ilulissat) og endelig Domestic, som skal varetage etableringen af lufthavnen i Qaqortoq.

Her ses indflyvningslysene fra lufthavnens nordlige ende ud mod Godthåbsfjorden. Kalaallit Airports

- Det er meningen, at vi løbende og under hele processen med etableringen af lufthavnene vil holde borgerne orienteret via vores hjemmeside, oplyser viceprojektdirektøren.