Ny lufthavn: Munck-ansat involveret i alvorlig arbejdsulykke

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 22. januar 2020 - 17:02

Den første arbejdsulykke på Grønlands største anlægsprojekt af den nye atlantlufthavn i Nuuk indtraf i begyndelsen af december.

- En af vore medarbejdere, der betjener en boremaskine, som laver sprænghuller, hvor vi putter dynamit i, fik uheldigvis klemt sin ene hånd ganske alvorligt, oplyser projektchef Orla Nielsen fra Munck Gruppen til Sermitsiaq.AG.

To fingre amputeret

Den uheldige medarbejder, der i efteråret blev hyret af Munck Gruppen, blev straks overført til Dr. Ingrids Hospital, hvor lægerne blev nødt til at amputere to fingre på hånden.

Medarbejderen er allerede tilbage i sit job trods manglen af de to fingre og kun cirka halvanden måned efter arbejdsulykken.

- Vi havde forberedt os på at etablere en form for skånejob til ham, men han var fast besluttet på at vende tilbage til sin gamle funktion med boremaskinerne, oplyser Orla Nielsen, der er ganske imponeret over mandens vilje til at fungere på normale vilkår.

- Vi har adskillige ansatte her fra byen. Jeg er yderst tilfreds med deres arbejdsindsats, lyder vurderingen fra projektchefen.

Arbejdstilsynet involveret

Arbejdstilsynet arbejder fortsat på at finde ud af, hvad der lå til grund for, at ulykken skete.

Munck Gruppen har for tiden cirka 40 mand i arbejde i Nuuk, og man er i fuld gang med at sprænge fjeld og flytte sprængsten.

- Vejret udfordrer os naturligvis. I disse dage bruger vi megen tid på at flytte sne, så vi kan komme til at bore eller sprænge, oplyser Orla Nielsen. Under mandagens kraftige snevejr var det nødvendigt at indstille al arbejde.