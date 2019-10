Ny lufthavn: Bøvl med sprængningsplan

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 21. oktober 2019 - 09:43

Det har vist sig at være en udfordring at etablere en ny lufthavn samtidig med, at den gamle er i fuld drift.

Entreprenøren Munck Gruppen kan ikke bare sprænge fjeld, som den har lyst til. Der skal nemlig ligge en klokkeklar aftale mellem Mittarfeqarfiit, Air Greenland, Icelandair Connect og Kalaallit Airports, før man kan antænde dynamitten.

Offentligt tilgængelig

Og sprængningsplanen skal efter VVM-krav ligge offentligt tilgængelig på Kalaallit Airports hjemmeside og gælde tre måneder frem i tiden, så beboere i området er klar over, hvornår der sprænges.

- Vi har haft svært ved at få enderne til at mødes, og der foreligger endnu ikke en plan. Det er mit håb, at den vil ligge klar inden månedens udgang, da det er Munck Gruppens plan at komme i gang i november, oplyser administrerende direktør Peter Wistoft fra Kalaallit Airports.

I sidste uge henviste lufthavnsselskabet til en sprængningsplan via et link på deres hjemmeside, men den er fjernet.

Camp-område undtaget

Munck Gruppen gik onsdag i sidste uge i gang med at sprænge fjeld for foden af Lille Marlene, hvor der skal ligge en camp. Sprængningerne i forbindelse med campen er ikke underlagt kravene fra VVM-godkendelsen til lufthavnsbyggeriet, og disse sprængninger udgør ikke nogen problemer for driften af lufthavnen.

Det er ifølge VVM-redegørelsen muligt at sprænge fjeld i tidsrummet 07.00 til 22.00 alle dage i ugen. Det må imidlertid ikke ske, så det er til fare for lufthavnens medarbejdere, Air Greenlands fly, personale og passagerer.