Ny lov: Mishandling af slædehunde skal straffes hårdere

Der er planer om at indføre hårdere straffe for at mishandle slædehunde.

Det skriver avisen AG.

Det fremgår af et lovforslag, som politikerne skal tage stilling til i løbet af foråret.

- I tidligere lovgivning har det alene været muligt at idømme foranstaltninger i form af bøde. Der bliver nu mulighed for idømmelse af andre foranstaltninger. Disse kan for eksempel være konfiskation eller anstaltsanbringelse, står der i bemærkningerne til et nyt lovforslag om »hold og beskyttelse af slædehunde«.

Grove eksempler

Ifølge Departementet for fangst og fiskeri ses der undertiden »grove eksempler på overtrædelse af reglerne om slædehundehold og dyrehold i almindelighed«.

- Det er derfor nødvendigt at udvide de foranstaltninger, der finder anvendelse på området for at tilpasse regelsættet den udvikling, der er sket siden den oprindelige lov blev skrevet tilbage i 1998, fremhæves det i lov-materialet.

