Ny lov vil ramme rygerne på flere fronter

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 22. november 2019 - 08:16

Sundhedsdepartementet har netop sendt et nyt lovforslag i høring, der tager kampen op mod den sundhedsskadelige rygning. Planen er at gennemføre loven med virkning fra 1. juli næste år.

I mandags blev afgiften på tobak sat op og for fremme folkesundheden. En lang række nye initiativer skal yderligere være med til at forebygge, at unge ikke bliver afhængige af de sundhedsskadelige cigaretter.

10 styks pakker forbydes

Eksempelvis indgår det i lovforslaget, at 10 styks cigaretpakker forbydes. Mindsteantallet skal fremover være 20 styks pakker, som er langt dyrere for de unge, der føler sig fristet. Desuden må unge under 18 år ikke købe tobaksvarer.

Køb af tobak skal være personlig, så aldersgrænsen kan håndhæves. Dermed er det forbudt at anvende cigaretautomater. Unge, der står i en butik, skal være fyldt mindst 18 år for at sælge cigaretter.

Røgfrie miljøer

Loven kræver røgfrie miljøer følgende steder, så ikke-rygere undgår at blive passive rygere:

1) Offentlige arbejdspladser.

2) Offentligt ejede aktie- og anpartsselskaber.

3) Private virksomheder, der beskæftiger 10 ansatte eller derover.

4) Uddannelsesinstitutioner, børneinstitutioner, herunder dagplejere samt døgninstitutioner, plejehjem, kollegier for studerende og institutioner, der kan sidestilles hermed.

5) Indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang.

6) Private foreninger og klubber.

7) Taxaer og kollektive transportmidler.

8) Restauranter, cafeer og andre offentligt tilgængelige serveringssteder.

9) Offentligt ejede lokaler.

10) Lejligheder, værelser og lignende som udlejes til overnatning i erhvervsmæssigt øjemed.

Loven imødekommer dog rygerne på den måde, at der kan etableres udendørs rygefaciliteter.

Krav til rygefaciliteter

- Udendørs rygefaciliteter skal etableres som fritstående, uisolerede og åbne enheder, der er fysisk adskilt fra anden lokalitet, og som yder en umiddelbar beskyttelse mod vind og nedbør. Der skal i en udendørs rygefacilitet være opstillet lukkede beholdere til cigaretskod. Udendørs rygefaciliteter må alene indrettes til rygning og anvendes som sådan, står der i lovforslaget.

For værtshuse, natklubber og natrestauranter kan man etablere udendørs rygefaciliteter som en tilbygning til den eksisterende bygning, fremgår det.

Lovforslaget blev sendt i høring den 19. november, og Sundhedsdepartementet skal have høringssvar senest juleaften.