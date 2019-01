Ny lov vil forhindre hvidvask og terrorfinansiering

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 29. januar 2019 - 14:52

I Danmark og resten af EU er der strikse regler for, hvordan man kan overføre store beløb landene imellem. Disse regler skal i tilpasset form også gælde i Grønland.

Det er baggrunden for, at Erhvervsministeriet har taget initiativ til, at der ved lovgivning indføres regler, hvor den finansielle sektor i Grønland stort set underlægges samme regler som i Danmark.

Stort problem

Det er frygten for at pengestrømme over landegrænser kan skade finanssektorens integritet, stabilitet og omdømme og true EU’s indre marked.

- Hvidvask af penge, finansiering af terrorisme og organiseret kriminalitet er fortsat væsentlige problemer, som bør håndteres på EU-plan. Pengeoverførselssystemets soliditet, integritet og stabilitet samt tilliden til det finansielle system som helhed kan blive bragt alvorligt i fare ved kriminelles og medvirkende personers bestræbelser på enten at sløre oprindelsen af udbytte af kriminelle handlinger eller at overføre midler til kriminelle aktiviteter eller terrorformål, står der i lovbemærkningerne.

Det understreges, at pengeoverførsler mellem finansielle virksomheder i Grønland og Danmark fortsat kan ske via såkaldte straksoverførsler, så en kontooverførelse kan ske døgnet rundt alle årets dage.

Grønland deltager

Det bemærkes i lovbemærkningen, at Grønland er en del af det internationale samarbejde inden for rammerne af Den Finansielle Aktions-gruppe mod hvidvask, finansiering af terrorisme og spredning af masseødelæggelsesvåben (Financial Action Task Force, FATF) og er forpligtet til at sikre global gennemførelse af FATFs anbefalinger, med sigtet at forhindre hvidvask af penge og finansiering af terrorisme som blandt andet sikres med 2. pengeoverførselsforordning.

Høringsfristen er sat til den 28. februar og svar skal sendes til Departementet for Erhverv og Energi.

Se hele loven her.