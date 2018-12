Ny liste over truede arter i Grønland

Sorlannguaq Petersen Torsdag, 13. december 2018 - 15:19

I 2008 udkom den første liste over truede dyr i Grønland, en såkaldt rødliste. Nu genudgives denne liste i en revideret og forøget udgave. Det oplyser Naturinstituttet i en pressemeddelelse.

Arterne er fordelt på 38 pattedyr, 66 fugle, 3 ferskvandsfisk, 5 dagsommerfugle og 490 planter.

Selve rødlisten omfatter 19 pattedyr, 20 fugle, én ferskvandsfisk og 92 planter, som vurderes som truede i forskellig grad.

De mest kritisk truede arter i Grønland er en spættet sæl, som længe har været i rødlisten og nordkaperen også kaldet nordhvalen.

Formål med rødliste

En rødliste er en faglig/videnskabelig vurdering af, hvilke dyre- og plantearter, der er i risiko for at uddø/forsvinde fra et givet område. Vurderingen opdeles i en række kategorier, og foretages efter et system af kriterier fastlagt af den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCN, International Union for Conservation of Nature.

- Formål med en rødliste En rødliste skal skabe opmærksomhed omkring og overblik over de arter, der er i fare for at for-svinde fra Grønland. En rødliste er et værktøj der indgår i arbejdet med forvaltningen og beskyttelsen af Grønlands dyre- og planteliv, lyder det fra Grønlands Naturinstitut.