Ny leder til Oqaasileriffik

Nina-Vivi Møller Andersen Lørdag, 03. juli 2021 - 15:01

Beatrine Heilmann har været tilknyttet Oqaasileriffik siden 2007 og har fungeret som sekretariatschef i perioder, oplyser Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke.

Den nye leder havde som specialkonsulent i sprogteknologi i Oqaasileriffik den overordnede ledelsesansvar og styring for sprogteknologiområdet, og er projektleder for den grønlandske maskinoversættelsesprojekt (MT-projekt), der går ud på at udvikle en grønlandsk-dansk-grønlandsk maskinoversætter, som forventes at blive offentliggjort i starten af 2022.

Beatrine Heilmann blev bachelor i Sprog, Litteratur og Medier i 2209, hvor hun skrev opgave om grønlandsk sprogteknologi og grønlandske pronominer. I dag er nu i gang med at afslutte sin kandidatgrad ved siden af sit arbejde.

Hun er opvokset i Maniitsoq. Hun har solide uddannelses- og erhvervsmæssige erfaringer indenfor sprogområdet.

-Beatrine Heilmann kender Oqaasileriffik indgående, og er ajour med hvilke opgaver, krav og målsætninger, der skal til for at løfte institutionen, skriver departementet for kultur.