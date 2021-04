Ny leder på Naturinstituttet 

redaktionen Tirsdag, 27. april 2021 - 09:02

Mie Hylstofte Sichlau Winding, som har været ansat ved Grønlands Klimaforskningscenter i fem år, er ny leder af centret på Naturinstituttet.

Det skriver Grønlands Naturinstitut i en pressemeddelelse.

- Jeg glæder mig til fortsat at bidrage til grønlandsk forskning og yderligere styrke Grønlands Klimaforskningscenter som et anerkendt, samfundsrelevant og grønlandsk forankret forskningscenter, siger hun i meddelelsen.

Tiltræder stillingen 1. maj

Den nye leder af Grønlands Klimaforskningscenter er uddannet som miljøbiolog fra Roskilde Universitet og har ph.d. i havbiologi fra Danmarks Tekniske Universitet. Tidligere ansættelser har blandt andet omfattet to år ved King Abdullah University of Science and Technology i Saudi Arabien.

- Det er min overbevisning, at en af de vigtigste opgaver for en forsker, er at kommunikere resultater af sit arbejde, ikke bare til andre forskere, men også til samfundet. Klimaforskningscentret lægger herfor stor vægt på at inddrage og inspirere offentligheden, gennem det arbejde vi udfører, også gennem centrets uddannelsesaktiviteter, lyder det fra Mie Hylstofte Sichlau Winding.

Mie Hylstofte Sichlau Winding tiltræder stillingen den 1. maj 2021 og afløser Malene Juul Simon, der har valgt at fratræde som leder, grundet sygdom i familien. Malene Simon fortsætter som seniorforsker ved centret og glæder sig til at få mere tid til sin forskning i havpattedyr.