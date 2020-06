Ny kutter til Nuuk

redaktionen Fredag, 19. juni 2020 - 13:00

Søndag aften satte fisker Anthon Egede fra Nuuk kursen mod Grønland i sin nye kutter, Mille Kuka, med registreringsnummeret GR6-56.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det skete efter, at kutteren fredag eftermiddag fik Søfartsstyrelsens godkendelse og dermed var klar til, at Anthon Egede kunne overtage den i Rødby Havn. Fiskeskipperen regner med at bruge cirka 14 dage til den godt 2.200 sømil (godt 4.000 km) lange tur over Atlanten hjem til Nuuk, hvor Mille Kuka skal fiske indenskærs. Undervejs bliver der stop i Hafnafjördur på Island, hvor båden skal have langlineudstyr ombord.

Ombord på den lange tur over Atlanten er Anthon Egede sammen med sit mandskab, Knud Egede og Henrik Falksen. Desuden er Anthons kone Sorine med på turen.

