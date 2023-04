Ny køreplan for hjemløseforening: Vil være i øjenhøjde med myndighederne

Ny køreplan for hjemløseforening:

Anders Rytoft Søndag, 30. april 2023 - 11:46

Hun er hjemløs, han er jurist og økonom.

En fælles bekendt har været bindeleddet mellem Antoenitte Hendriksen og Mehdi Shams, som i dag arbejder tæt sammen om hjemløseforeningen Oqquiffiks.

Tilbage i sommer mødtes byens hjemløse i Nuuk til en generalforsamling, hvor medlemmer af bestyrelsen til en ny hjemløseforening skulle udpeges. Her blev Karl Åge Lyberth udpeget som formand. Og forventningerne var tårnhøje.

Landets hjemløse havde endelig fået en samlet stemme, der skulle tages alvorligt. Men det skulle vise sig, at hjemløseforeningens arbejde ville komme til at stå i stampe det efterfølgende halve år. Det var ifølge Antoenitte Hendriksen, som i sin tid blev valgt som næstformand, besværligt at stable møder på benene, hvorfor foreningen blandt andet manglede vedtægter og virksomhedsregistrering.

En milepæl

Og det var noget Mehdi Shams bed mærke i.

- Jeg har fulgt med i de hjemløses forhold i Grønland og undrede mig over, hvorfor de ikke var organiseret, siger han.

Derfor valgte han at række ud til Antoenitte Hendriksen. De to holdt et møde 16. december.

- Det var en vigtig milepælen, siger Mehdi Sham og smiler.

- Vi blev enige om, at der skulle arbejdes helhjertet for de hjemløse i Grønland, tilføjer han.

Fremtidens visioner

Antoenitte Hendriksen nikker.

Et arbejde, som Thyge Østergaard, Avgo Poulsen og Hanne Heilmann gerne ville være en del af. 16. marts blev der holdt en stiftende generalforsamling, hvor de alle fem fik uddelt en bestyrelsespost.

Siden dengang har de mødtes fast én til to gange om ugen, hvor de har drøftet fremtidens visioner for hjemløseforeningen, som nu har fået oprettet et virksomhedsregister med en række vedtægter.

- Det korte af det lange er, at vi skal arbejde for, at de hjemløses forhold bliver forbedret, siger Mehdi Shams.

Hjerterum og husrum

Han fortæller, at hans ordinære arbejde intet har med med foreningen at gøre. Mehdi Shams vælger at bruge sin fritid på den:

- Jeg kan ikke sove om natten, når jeg ved, at der er samfundsborgere her i Nuuk, som ikke har et tag over hovedet. Det skal der kunne gøres noget ved, siger han.

De fem nuværende bestyrelsesmedlemmer forventer og håber på, at når den ordinære generalforsamling er blevet afholdt 16. maj, vil de politikere, som taler meget om hjemløse, tage røret og ringe til formanden for at aftale et møde, så der kan blive skabt en dialog med gensidig respekt.

- Jeg regner med, at der er hjerterum over det hele, så vi må bare finde ud af, hvorfor der ikke er husrum, siger Mehdi Shams.