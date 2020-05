Ny koalition på vej fredag

Merete Lindstrøm Fredag, 29. maj 2020 - 08:02

Opdateret... Siumut, Demokraatit og Nunatta Qitornai indkalder til pressemøde i Siumuts mødelokale i Inatsisartut i dag, fredag den 29. maj 2020, kl. 10.00.

Torsdag aften var en del medlemmer fra både Siumut og Demokraatit til stede i Inatsisartutbygningen indtil sent på aftenen. Omkring klokken 23 forlod flere medlemmer stedet.

Ifølge Sermitsiaq.AG´s oplysninger kommer der i dag fredag en udmelding om, at Demokraatit træder ind i Naalakkersuisut og får to eller tre poster.

Nivi bliver ikke naalakkersuisoq

Meldingerne går på, at den fungerende formand, Nivi Olsen, ikke bliver medlem af Naalakkersuisut.

Demokraternes interesse for at indtræde i koalitionen har rejst nogle interessante spørgsmål. Hvilke mærkesager vil de have indføjet i koalitionsaftalen, og hvilke emner skal eventuelt slettes fra den nuværende. Det bliver befolkningen forhåbentligt klogere på lidt senere i dag.

Den ene af formandskandidaterne hos Siumut Erik Jensen har tidligere meldt ud, at han ikke ser det som et klogt træk at binde sig yderligere til Demokraterne på nuværende tidspunkt, og at det er en brik i spillet om formandsposten i Siumut.

Hovedbestyrelse gav grønt lys

I begyndelsen af maj fortalte Nivi Olsen, at Demokraternes hovedbestyrelse havde givet grønt lys til forhandlinger med Kim Kielsen om at træde ind i Naalakkersuisut. I den forbindelse udtalte hun til Sermitsiaq.AG:

- I stedet for at stå og råbe fra sidelinjen som støttepartiet kan det være bedst for partiet at indgå i et forpligtende samarbejde som koalitionsmedlem, sagde Nivi Olsen.

