Ny Inuk Jørgensen-film stiller skarpt på sociale problemer i Sydgrønland

Instruktør Inuk Jørgensen har lavet en ny kortfilm, og instruktøren har vendt blikket mod Sydgrønland.

Filmen hedder 'Where Dreams Are Forgotten' og handler om kontrasten med mellem drømmen om udvikling og frygten for afvikling, skriver instruktøren i pressemeddelelse:

- Gennem flere årtier har regionen manglet en velfungerende infrastruktur - symboliseret i filmen som i virkeligheden i den kommende lufthavn - samtidigt som befolkningstallet er støt faldende, ungdomskriminaliteten er stigende og de sociale problemer tager til, skriver Inuk Jørgensen og fortsætter:

- Uden at pege fingre sætter filmen spørgsmålstegn ved de prioriteringer, som tages på højeste niveau i vores samfund, og som forstærker den interessekonflikt, der udspiller sig for øjnene af de yngste generationer i en ofte glemt og overset del af Kalaallit Nunaat.

Premiere i New Zealand

Musik til filmen er lavet af grønlandske Jukka Wagnholt, som er kendt fra det grønlandske rockband Secure Escape.

Where Dreams Are Forgotten får verdenspremiere på Māoriland Film Festival i New Zealand.

Festivalen finder sted 15. til 19. marts og skriver på sin hjemmeside, at det er den største filmfestival for oprindelige folk på den sydlige halvkugle.

Forhåbningen er ifølge instruktøren at kunne vise kortfilmen for et Grønlandsk publikum lidt senere på året.

Inuk Jørgensen har tidligere stået bag film som Home (2018), Hedtoft (2019) og In the Shadow of the Tugtupite (2020).