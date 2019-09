Ny indsats for at komme pjækkeri til livs

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 12. september 2019 - 15:46

7,91 procent. Så høj er den gennemsnitlige fraværsprocent blandt folkeskoleelever i Nuuks byskoler sidste skoleår. Gennemsnittet er udregnet blandt tre byskoler ud af fem, hvilket kan betyde, at den gennemsnitlige fraværsprocent kan være noget højere eller i bedste fald lavere.

I forhold til elevers fravær i danske skoler er tallet dog noget højere, da fraværsprocenten i Danmark ligger på 5,9 procent.

Fravær skal mindskes

- Undersøgelser viser, at to dages fravær hver måned igennem et helt skoleforløb svarer til et års tabt læring. Erfaringerne viser, at det er svært at indhente den tabte læring igen, lyder det i en orientering til Udvalget for Børn og Skole i Kommuneqarfik Sermersooq.

Lærere og skoleledere satte sig selv på skolebænken, og holdt kursus i starten af august for at få redskaber til at skabe en bedre udvikling, så skolefremmødet i Nuuks folkeskoler kan blive højere.

Kommuneqarfik Sermersooqs mål for 2020 er, at 80 procent af alle afgangselever i folkeskolerne skal starte på en ungdomsuddannelse. Derfor skal fraværsprocenten mindskes, så eleverne kan have de bedste forudsætninger for at starte på en ungdomsuddannelse.

- Forskningen viser, at det har stor betydning for børns liv, hvis skolefraværet er højt. Forskningen viser også, at gruppen af børn med højt fravær har sværere ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er derfor gode grunde til at se på og arbejde med fravær, lyder det i orienteringen.

Bedre trivsel

Fravær kan i visse tilfælde kædes sammen med mistrivsel i skolen, hvilket der også var fokus på under kurset.

For at nedbringe det nuværende fravær og forebygge det fremtidige, er det vigtigt, at Forvaltningen for Børn og Skole har de overordnede retningslinjer og tydeligt definerede måltal. De overordnede

retningslinjer skal indeholde, hvornår fravær er bekymrende, hvornår skolerne skal lave en indberetning angående for højt fravær og hvornår et fravær er acceptabelt eller uacceptabelt.

- Anbefalingen er, at skolerne i Kommuneqarfik Sermersooq skal forholde sig systematisk til elevfravær og handle på bekymring. Dette indebærer at Forvaltningen for Børn og Skole udstikker rammerne for måltallet for elevfraværet i kommunen, og sørger for at alle skoler arbejder med fravær i den digitale elevregistrering, Tabulex Tea, lyder anbefalingen.