Ny hjemmeside skal gøre det nemmere at udforske genetiske ressourcer

Merete Lindstrøm Søndag, 03. september 2023 - 11:12

Lanceringen af en ny hjemmeside med information om adgang til og brug af genetiske ressourcer indenfor forskning markerer en vigtig milepæl for forskere, institutioner og alle, der er interesseret i at udforske det store potentiale i Grønlands genetiske ressourcer.

Hvad er Genetiske Ressourcer? Defintion: Genetiske ressourcer refererer til genetisk materiale i levende organismer, herunder gener og DNA.

Mangfoldighed: De udgør den genetiske mangfoldighed inden for en art og er afgørende for organismers tilpasning og overlevelse.

Forskning: Genetiske ressourcer er vigtige for videnskabelig forskning inden for genetik, biologi, medicin og landbrug.

Økonomisk Værdi: Nogle genetiske ressourcer har økonomisk potentiale og kan bruges til at udvikle medicin og forbedre afgrøder.

Bevaring: Bevaring af genetiske ressourcer er nødvendig for at beskytte biodiversitet og sikre deres tilgængelighed for fremtidige generationer.

Regulering: Adgangen til og brugen af genetiske ressourcer reguleres af nationale og internationale love og aftaler for at sikre bæredygtig og retfærdig brug.

Genetiske ressourcer har længe været anerkendt for deres betydelige økonomiske potentiale og indflydelse på forskning i forskellige brancher. I 2023 alene er der blevet udstedt mere end 100 tilladelser til 100 forskningshold, der har arbejdet med lokale løsninger inden for områder som overnatning, service og transport.

GovGen.gl er en omfattende ressource, der giver forskere og interessenter mulighed for at finde relevant information om gældende regler, ansøgningsprocedurer og rapporteringskrav. Derudover kan brugerne udforske en oversigt over tidligere udførte studier, deres fokusområder og geografiske placeringer.

Skal sikre mere vidensdeling

En vigtig forpligtelse for forskere og institutioner, der får tilladelse til at udnytte genetiske ressourcer til forskning, er at informere Naalakkersuisut om alle publikationer, der stammer fra deres arbejde.

Oplysningerne vil blive delt på hjemmesiden, hvilket ifølge Naalakkersuisut vil skabe større gavn både for lokalsamfundene og forskningsmiljøet.

I tilfælde af kommerciel udvikling af projekter, vil der blive udarbejdet udbyttedelingsaftaler mellem Selvstyret og de involverede parter. Aftalerne kan inkludere både økonomisk og ikke-økonomisk deling, såsom udvidet vidensdeling mellem erhverv og institutioner.

Del af samlet forskningsstrategi

Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel, Vivian Motzfeldt, udtrykker sin glæde over lanceringen af hjemmesiden og fremhæver dens potentielle positive virkning:

- Jeg ser frem til, at forskere og andre interessenter fremover vil have lettere adgang til information og tilladelser til prøveindsamling. Det vil sikre, at alle forskere har de nødvendige tilladelser til deres aktiviteter, og at forskningsresultater i højere grad bliver tilgængelige for lokalbefolkningen. Det er vigtigt, at vi maksimerer udnyttelsen af den viden, der genereres, så lokale erhverv kan drage fordel af den, og at unge bliver inspireret til at tænke nyt.

Lanceringen af GovGen.gl er i overensstemmelse med Naalakkersuisuts forskningsstrategi, der prioriterer tilgængeligheden af forskningsresultater for alle. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med tildelte tilladelser og rapporter i takt med modtagelsen af disse.