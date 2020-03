Ny hjemmeside om coronavirus

Redaktionen Søndag, 29. marts 2020 - 09:38

Det kan være svært at finde ud af, hvilke regler, der gælder eller hvordan man skal forholde sig i forhold til coronavirussen. Kommunerne har i samarbejde etableret hjemmesiden corona.gl, hvor du som borger kan få svar på de mange spørgsmål, mens coronavirussen indtager landet.

- I alle landets kommuner har vi oplevet en efterspørgsel på information om, hvad man må og ikke må her i landet i forbindelse med corona-virussen. Derfor er vi gået sammen om at lave corona.gl, som både informerer om regler i Nuuk og i resten af landet. På corona.gl besvares også de mest almindelige spørgsmål, forklarer kommunaldirektør i Kommuneqarfik Sermersooq Lars Møller-Sørensen i en pressemeddelelse.

Informationer på hjemmesiden er fra myndigheder og særligt Landslægeembedet, og er tilgængeligt på både dansk og grønlandsk.

- Det er særdeles vigtigt, at vi stiller informationskanaler til rådighed for alle vores borgere i landet. Herunder de engelsktalende borgere. Og mindst lige så vigtigt er det, at vi samarbejder på tværs af kommunegrænser og myndigheder. Vi har alle et ansvar for at komme godt igennem dette, siger hovedstadskommunens kommunaldirektør.