Ny hjemløsetælling skal sætte gang i politiske diskussioner

Redaktionen Lørdag, 06. august 2022 - 14:12

Siden april måned i år har et forskerteam fra Ilisimatusarfik arbejdet på en hjemløsetælling i Grønlands største byer, og inden længe er en rapport klar.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Hjemløsetællingen er bestilt af Departement for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked og er udarbejdet af et hold bestående af fire forskere og tre studentermedhjælper alle fra Ilisimatusarfik. Hjemløsetællingen bliver den første ud af flere, da den første tælling handler om at få tilpasset metoden, så der kan tælles igen.

Engangstælling giver nemlig kun et overblik over, hvor mange hjemløse, der er i Grønland, og for at få mere fast data, skal der tælles igen - og igen. Det fortæller Steven Arnfjord, der er lektor ved Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik på Ilisimatusarfik og en del af forskerteamet.

- Den første tælling giver en idé om, hvor mange mennesker, der er hjemløse, og hvad skal vi gøre næste gang. Det kræver flere tællinger fordelt over længere tid, før der kan komme nok data, der kan give os nogenlunde præcist overblik over, hvor mange mennesker, vi snakker om, siger Steven Arnfjord.

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: