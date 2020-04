Ny havnekaj i Uummannaq når milepæl

Thomas Munk Veirum Mandag, 20. april 2020 - 15:02

En del af kajen på havnen i Uummannaq skal udvides, og der skal også bortsprænges fjeld ved havnen, så der bliver plads til nye byggefelter.

Projektet er sat i gang for at imødekomme Royal Arctic Lines behov ved forsyning af byen og for at støtte op om byens fiskeindustri:

- Potentielt vil en forbedring af forholdene på havnen ikke kun sikre, at større og mere kosteffektive skibe kan losses på sikker vis i havnen, men vil også på længere sigt potentielt kunne øge indtjeningen fra fiskeriet til lokalsamfundet, står der om baggrunden fra projektet i VVM-redegørelsen.

Den aktuelle høring handler om projektets påvirkning af miljøet – den såkaldte VVM-redegørelse. Her oplyses det, at projektet forventes udført over fire måneder fra juni til oktober 2020.

Sprængninger over støjgrænse

På grund af den korte anlægsperiode anslås det i rapporten, at byggeriet ikke vil genere borgere i området alt for meget, blandt andet fordi området i forvejen bruges til erhverv. Der vil dog være støj fra sprængningsarbejdet, som er over den vejledende grænseværdi for virksomheder:

- Som udgangspunkt vil støjende aktiviteter udføres indenfor almindelig arbejdstid således at støjbelastningen af boliger og lignende udenfor almindelig arbejdstid begrænses mest muligt.

I byggeperioden forventes skonnertkajen at være uanvendelig for fiskerne, men de kan i stedet bruge fiskerikajen eller Gamle Pramlossekaj.

Samlet set konkluderer rapporten, at der ikke vil være nogen væsentlig påvirkning af miljøet i forbindelse med etablering og drift af den udvidede skonnertkaj, hvis der tages nogle enkle ”afhjælpende foranstaltninger”:

At anlægsarbejdet gennemføres indenfor normal arbejdstid, udenfor den sårbare periode for narhvaler og hvidhvaler, samt en langsom-start procedure ifm. nedramningen af spunsvæggen.

Yderligere vil der ved spunsarbejdet, blive gennemført observationer efter narhvaler og andre havpattedyr, hvor arbejdet vil udskydes i tilfælde af, at der observeres havpattedyr i området.

Hvis nedramning af spunsvæggen forskydes og derfor ikke er færdigt inden 1. oktober, etableres et boblegardin for at minimere udbredelsen af undervandsstøjen.

Borgerinddragelse på Facebook

På grund af situationen omkring coronavirus kommer brogerinddragelsen til at ske via Facebook. Her vil VVM-redegørelsen blive præsenteret på en video, som kan ses fra 20. maj.

- Videoen bliver lagt op den 20. maj på Facebookgruppen "Uummannami allagarsiivik. Opslagstavlen uummannaq”