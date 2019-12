Ny handlingsplan: Slut med brandslukning - handlingsplan til de næste ti år er klar

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 20. december 2019 - 13:38

En national handlingsplan mod forældres omsorgssvigt af børn er blevet præsenteret af Naalakkersuisoq for sundhed, sociale anliggender og justitsområdet, Martha Abelsen.

Handlingsplanen skal gælde fra 2020 og være et redskab i de næste ti år. National handlingsplan mod forældres omsorgssvigt af børn kan i sin helhed læses her.

- Vi skal have en handlingsplan, som vi kan bruge i en længere periode end koalitionernes tid. Ved hver ny koalition starter man forfra med arbejdet for at hjælpe udsatte børn og unge, det skal vi komme væk fra, sagde Martha Abelsen under et pressemøde torsdag den 19. december.

Fokus på mere forebyggelse er sat højt i handlingsplanen, men også hjælp til barnet er optimeret, da hele familien skal inddrages og hjælpes ved omsorgssvigt af børn.

Problemets kerne

Naalakkersuisoq forklarede under pressemødet, at handlingsplanens fokus er, at et barn ikke alene reagerer på omsorgssvigten. Men at man skal tage barnets nære relationer og omgivelser med, så der udarbejdes en mere dybdegående behandlings- og handlingsplan for barnet og familien.

Dette udsagn begrundes i handlingsplanens første princip, der lyder sådan:

- Når der tales om omsorgssvigt, kan børn ikke ses alene, men som hørende til deres forældre. Handlingsplanen er derfor en helhedsorienteret plan med børn og familier i centrum. Årsagen til omsorgssvigt er komplekse, og ét initiativ kan ikke nedbringe omsorgssvigt alene, lyder det i handlingsplanens første princip.

Det betyder, at man tager fat på problemets kerne, og ikke kun afhjælpe det ene symptom, som barnet viser tegn på ved omsorgssvigt.

- Hele familien, alle barnets nære relationer skal inddrages og hjælpes. Vi skal væk fra bare at sætte plaster på et sår, uden at se på den grundlæggende årsag, sagde naalakkersuisoq.

Handlingsplan for alle

Der er i alt elleve principper, som arbejdet på at nedbringe omsorgssvigt at børn skal fokusere på. Blandt andet skal man tage højde for lokale løsninger, nære og sammenhængende tilbud til alle og vurdere og justere indsatserne løbende.

- Handlingsplanen er primært for de udsatte børn og familier. Men planen er også en generel plan for hele familieområdet, så alle børns trivsel bliver forbedret, lød det fra Martha Abelsen.

Samarbejde, samarbejde og samarbejde

For at optimere behandlingen og hjælpen af de udsatte børn og unge i Grønland skal der være et mere gennemgribende samarbejde mellem alle instanser, som børn begår sig i. Det tværfaglige samarbejde skal styrkes.

Både folkeskolen, sundhedsvæsenet, politiet og socialforvaltningen i kommunen samt andre skal – ved hver nyoprettet sag – iværksætte et samarbejde, så der udarbejdes en samlet handlingsplan fra alle instanser.

- Man skal ikke sige, at problemet ikke skal tages hensyn til i for eksempel et andet sted, hvis problemet er opstået i skolen eller i hjemmet. Alle instanser skal tage hånd om problemet, hvis der er opstået et problem i én instans, som barnet færdes i, forklarer Martha Abelsen.

Naalakkersuisoq erkender, at der vil være tilvænningstid for alle instanser, men forklarer, at alle instanser er blevet inddraget i arbejdet med handlingsplanen.