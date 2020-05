Ny handlingsplan for børns rettigheder vedtaget

Thomas Munk Veirum Onsdag, 27. maj 2020 - 07:05

En stribe tiltag, der skal forbedre børns vilkår her i landet, er blevet vedtaget de senere år. Det gælder blandt andet en ny lov om støtte til børn samt en national handlingsplan for nedbringelse af omsorgssvigt af børn og unge.

Onsdag har politikerne vedtaget, at der laves endnu en plan på området. Denne gang gælder det efterlevelsen af FN´s Konvention om Barnets rettigheder – også kendt som Børnekonventionen.

- Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en national handlingsplan, som målrettes at efterleve hele FN´s Konvention om Barnets Rettigheder i Grønland, står der i forslaget fra Siumuts gruppe i Inatsisartut.

Børnekonventionen er en øm tå for politikerne, da en analyse tidligere har vurderet, at det vil koste omkring 320 millioner kroner, hvis Grønland skal indarbejde Børnekonventionen i lovgivningen.

Tandretning sløjfet

Sagen har været til behandling i Familie- og Sundhedsudvalget, og her giver politikerne Naalakkersuisut medhold i, at det ikke kan lade sig gøre at indarbejde Børnekonventionen fuldt ud på grund af omkostningerne.

Men udvalget holder fast i, at der skal laves en plan for, hvordan man over tid kommer i mål med at efterleve Børnekonventionen.

Forslaget fik bred støtte fra partierne i Inatsisartut under den afsluttende behandling tirsdag, men der var også kritiske røster.

Hans Enoksen fra Partii Naleraq påpegede, at mens man vedtager forslaget, så har man netop fjernet muligheden for, at børn kan få rettet tænder:

Endnu et skrivebordsprojekt?

- Lad være med at spare på børneområdet, lød det fra Enoksen.

Samarbejdspartiets Tillie Martinussen støttede også forslaget, men var betænkelig ved, om endnu en handlingsplan vil medføre reelle forbedringer for børnene:

- Jeg er nervøs for, at det bliver endnu et skrivebordsprojekt, hvis ikke det sættes ordentligt i system, lød det fra Tillie Martinussen.

Erik Jensen fra Siumut forsikrede gentagne gange fra talerstolen, at Siumut er klar til at sætte handling bag ordene og bevilge penge til konkrete forbedringer, der måtte blive foreslået som følge af handlingsplanen.