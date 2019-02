Ny grønlandsk trawler er klar til brug

redaktionen Onsdag, 20. februar 2019 - 15:46

Markus.

Sådan blev det første af to skibe af Polar Seafood og Qajaq Trawl døbt i den spanske by, Vigo.

Fartøjet er over 80 meter lang og 17 meter bred. Skibet er udstyret med up-to-date navigationsudstyr og produktionsfaciliteter, og indfrysningskapaciteten er 110 tons rejer i døgnet, og har Rolls-Royce som motor.

Skibet Markus blev døbt af Rhea Heilmann, skriver fiskerforum.dk.

I 2016 foretog Polar Seafood og Qajaq Trawl hidtil største investering i fiskeriet ved at købe to nye trawlere, hvor de to trawlere kostede 600 millioner kroner til sammen. Den anden trawler forventes at være færdig om et halvt år.