Ny grønlandsk app til taxa og bådcharter

Redaktionen Lørdag, 09. april 2022 - 15:18

En nyudviklet app skal gøre det lettere at bestille taxa og ture med bådoperatører i Grønland. Det er fætrene Kunuunnguaq Fleischer og Erneeraq Fleischer, der har udviklet den nye app i deres fælles iværksætter-virksomhed Appi Aps.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

De fik ideen sammen sidste år og stiftede virksomheden i maj. Siden har de arbejdet med udviklingen af appen ved siden af deres faste arbejde.

Erneeraq Fleischer arbejder CRM konsulent hos RAL, men har tidligere arbejdet i flere andre virksomheder. Kunuunnguaq Fleischer er ansat hos Fujitsu Nuuk, som ERP-konsulent, hvor han arbejder med systemudvikling, uddannelse og driftssupport. Han har i øvrigt selv erfaring inden for bådturismen, da hans far havde to både i Ilulissat.

Taxa eller hundeslæde

Helt grundlæggende er ideen bag appen, at man kan bestille taxa eller båd-, hundeslæde- eller vandreture hos de virksomheder, der er tilmeldt Appis applikations system. Derfor har de to også travlt i øjeblikket med at sælge systemet til de grønlandske virksomheder.

– Foreløbig er der kommet en aftale i hus med Uummannaq Angalasoq og Qaqortoq Taxi 641111 – og flere er på vej, fortæller Kunuunnguaq Fleischer.

