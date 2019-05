Ny fysioterapeut brænder for sporten

Toke Brødsgaard Lørdag, 18. maj 2019 - 13:16

Sammen med sin kæreste og parrets tre børn er Casper Gustavsen for nylig flyttet til Nuuk og startede i marts virksomheden CG Fysioterapi Nuuk. Planen var en stille opstart for langsomt at få etableret sig her i byen. Sådan skulle det dog ikke komme til at gå.

Ramt af kamikposten

Familien betyder rigtig meget for Casper Gustavsen og med et skolebarn, et børnehavebarn og en i dagplejen, er der også på hjemmefronten noget, der skal prioriteres.

Derfor havde det passet godt, hvis der havde været en langsom opstart. Men da han først tog hul på behandlingerne og hjalp til under GM i håndbold, løb kamikposten hurtigt. Allerede få dage efter opstart havde Casper godt med bestillinger i kalenderen, og opgaven går lige nu ud på at acceptere, hvornår kalenderen er fuld.

Erfaring fra elitesporten

Casper Gustavsen kommer fra Jylland, hvor han i flere år har arbejdet som fysioterapeut og sundhedschef indenfor elitesporten. Blandt andet har han været fast tilknyttet til superligafodboldklubben Hobro IK og basketballklubben Randers Cimbria. Han har desuden erfaring med håndboldklubberne Randers HK, Randers HH og en række andre sportsforbund. Han har da også allerede været hyret ind under GM af klubber som NÛK og B-67.

Selv har han netop fået sølv om halsen i badminton, hvor han sammen med Henrik Jensen i double tabte til Jens-Frederik Nielsen og Frederik Elsner.

Det hele menneske

Med en grundlæggende filosofi om at en behandling kræver opmærksomhed på mere end blot det fysiske, har Casper Gustavsen ligeledes taget en uddannelse i coaching og har arbejdet en del med kostvejledning.

En behandling hos ham er derfor ikke alene den klassiske fysioterapi men også et arbejde med at finde frem til årsagen til smerterne, klienten har. Behandlingen, der meget er ud fra en ”hands on” metode, bliver derfor suppleret med en forebyggende behandling, ved at klienten selv bliver bevidst om, hvis der er behov for en livsstilsændring.

Effektiv laserbehandling

En behandlingsform, der har vist sig meget populær, er laserterapi. Med et specielt instrument, der med fire forskellige frekvenser stimulerer kroppens væv, er det muligt både at behandle akutte smerter og lindre kroniske smerter.

Casper Gustavsen fortæller ligeledes, hvordan han bruger laseren i sportssammenhæng eksempelvis ved hævninger, blodansamlinger og vrid.

Sundhed i virksomheder

En alsidig hverdag med dialog med mange mennesker motiverer Casper Gustavsen i sit arbejde. Derfor er han også glad for allerede nu, at være i dialog med flere virksomheder i Nuuk omkring optimering af arbejdsprocesser og opmærksomhed på forebyggende faktorer. At han kan komme ud i virksomheder og hjælpe ansatte til en bedre hverdag, hvor kroppen får et længere liv giver mening.

Pt. bor familien i et hus, som er en midlertidig løsning, hvor Casper Gustavsen har praksis i kælderen. Huset er dog solgt, og de nye ejere flytter ind inden længe. Derfor er Casper på udkig efter den ideelle lokation for sin klinik i midtbyen, hvor der gerne må være udviklingsmuligheder. Samtidig er familien også på udkig efter et hus, så hvor man fra sommeren af finder klinikken er pt. uvist.

Idérig iværksætter

Manglen på et sted, hvor CG Fysioterapi Nuuk kan være, sætter også en masse tanker i gang. Derfor har Casper Gustavsen en række idéer til projekter, som han lufter med passion i stemmen og et glimt i øjet.

Nogle af dem går mod bedre generelle forhold for sportsudøvere. Andre går i retning af at samle flere sundhedsrelaterede private virksomheder under samme tag. Helt andre går mod mere CSR-relaterede muligheder.