Ny forstander udpeget til seminarium

Jensine Berthelsen Tirsdag, 12. september 2023 - 14:45

Formanden for Perorsaanermik Ilinniarfik/Socialpædagogisk Seminariums bestyrelse, Aka Grønvold, afslører, hvem der skal afløse den mangeårige forstander på skolen, Nuka Kleemann, der som bekendt nu arbejder som departementschef hos Selvstyret.

Bestyrelsesformanden fortæller i en pressemeddelelse, at bestyrelsen har tilbudt Ph.d.-stipendiant , cand. soc. (kandidat i samfundsvidenskab) Ulunnguaq Markussen stillingen som forstander.

Ulunnguaq Markussen har takket ja til stillingen, og hun starter ved PI/SPS den 15. oktober.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter skal fremmes

Ulunnguaq Markussen siger, at hun som forstander vil blandt andet have et særligt fokus på at øge forsknings- og udviklingsaktiviteter på seminariet:

- Netop for at styrke uddannelsernes vidensgrundlag, kvalitet og relevans og skabe en attraktiv arbejdsplads med gode muligheder for faglig udvikling, uddyber hun.

Aka Grønvold glæder sig til, hvad Ulunnguaq vil bringe med sig til skolen:

- Vi ser frem til et fortsat fokus på at uddanne og opkvalificere fagligt stærke og veluddannede personale til pædagogiske institutioner og ansatte med rådgivende funktion indenfor det sociale arbejde, udtaler bestyrelsesformand Aka Grønvold