Fredag, 27. januar 2023

Charlotte Ludvigsen er ny forstander på Kofoeds Skole per 1. februar.

Det oplyser bestyrelsesformand Malik H. Olsen i en pressemeddelelse

- Det glæder mig meget, at Charlotte Ludvigsen ønsker at arbejde i Kofoeds Skole Nuuk. Hun vil være med til at videreudvikle arbejdet for udsatte borgere i Nuuk, og vil med sine erfaringer fra Kommuneqarfik Sermersooq kunne bidrage til dette, siger han.

Kofoeds Skole Nuuk startede i 2016 som et projekt. I dag er skolen en selvejende institution med en driftsaftale med Kommuneqarfik Sermersooq. Over 200 borgere kommer hvert år på Kofoeds Skole Nuuk.

Charlotte Ludvigsen fortæller, at hun har tænkt meget over fremtiden siden, hun stoppede som borgmester Kommuneqarfik Sermersooq og har besluttet sig for, at hun gerne vil have en direkte indflydelse på samfundet og gøre en forskel.

- Det ligger dybt inde i mig, at give de socialt udsatte borgere i samfundet et værdigt liv. Kofoeds Skole giver et fundament til et bedre, meningsfyldt liv. Her vil jeg gerne gøre en forskel med min viden og erfaringer, siger hun.

- Kommer ikke til at have påvirkning

I dag sidder Charlotte Ludvigsen i kommunalbestyrelsen - og det vil hun fortsat gøre sideløbende med hendes nye arbejde som forstander for Kofoeds Skole.

Men det ifølge Charlotte Ludvigsen ikke noget problem. Hun forklarer, at det selvfølgelig er blevet drøftet med ansættelsesudvalget i Kofoeds Skole.

- Jeg er medlem af børn og familieudvalget i kommunalbestyrelsen, så jeg får ikke direkte forbindelse til Kofoeds Skole. Men i selve kommunalbestyrelsen, når vi har kommunalbestyrelsesmøder, så er jeg selvfølgelig inhabil, når det kommer til Kofoeds Skole, så det kommer ikke til at have en påvirkning, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Malik H. Olsen bruger samtidig anledning på at takke Kofoeds Skoles nu afgående forstander Gudmundur ”Gujo” Thorsteinsson for den store indsats, han har ydet for skolen siden åbningen af Kofoeds Skole Nuuk.