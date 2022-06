Ny forskning: Hvad skete der, da det regnede midt på Indlandsisen?

Redaktionen Søndag, 05. juni 2022 - 11:32

I flere timer blev der sidste sommer målt regnvejr på Summit Station, som ligger i omkring 3.200 meters højde midt inde på Indlandsisen.

Det var første gang, det er sket, og ved samme lejlighed var lufttemperaturerne over frysepunktet i cirka ni timer.

Et netop offentliggjort forskningsprojekt konkluderer, at det var et specielt atmosfærisk fænomen, der var skyld i regnvejret.

Data viser, at regnvejret kom efter en usædvanlig stærk hedebølge for årstiden og samtidig gav en usædvanlig afsmeltning af Indlandsisen.

Fjernede isolerende snelag

Det er forskere fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), der sammen med kolleger fra Frankrig og Schweiz har studeret klima- og nedbørsdata fra både før, under og efter hændelsen. Det skriver GEUS på sin hjemmeside.

- Det er lidt ironisk. Det var ikke selve regnen, der fik is og sne til at smelte, men derimod den formørkende effekt, som smeltevandet efterfølgende havde på den normalt lyse sneoverflade. Varmen fra hedebølgen fjernede mange steder det isolerende snelag fra den mørkere, underliggende is, fortæller professor Jason Box fra GEUS, der er førsteforfatter på det studie, forskerholdet netop har udgivet i Geophysical Research Letters.

Forskerne konkluderer, at den usædvanligt sene afsmeltning kunne være sket uden regnvejret.

Flod steg til rekordhøjde

- Den sene afsmeltning kunne dermed være sket uden, at der var faldet regn nogen steder. Ved at smelte og dermed fjerne en stor del af det isolerende lag sne, der lå ovenpå isen, blev Indlandsisens overflade mørkere (lavere albedo-effekt) og sugede dermed mere af Solens energi til sig, end normalt. Og smeltede derfor mere end normalt for det tidspunkt, skriver GEUS.

Ifølge GEUS steg vandstanden i Watson-floden ved Kangerlussuaq til rekord-højde for årstiden i forbindelse med den ekstraordinære afsmeltning.

Resultaterne fra undersøgelsen af hedebølgen hjælper forskerne til bedre at forstå de komplicerede processer og dynamikker, der styrer, hvordan, hvorfra og hvor hurtigt Indlandsisen smelter.