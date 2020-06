Ny forskning: Motorstøj påvirker hvaler på lang afstand

Thomas Munk Veirum Søndag, 21. juni 2020 - 08:52

Et australsk-dansk forskerhold har undersøgt, hvordan støj fra bådmotorer påvirker pukkelhvaler. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

Forskerne har ved hjælp af undervandshøjtalere og en drone med kamera eksperimenteret sig frem til, hvor meget støj, der skal til, for at pukkelhvaler ændrer adfærd.

Resultaterne er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift eLife, skriver Aarhus Universitet.

I den videnskabelige artikel anbefaler forskerne, at man indfører 150 decibel som en grænseværdi for at sikre, at støjende både ikke forstyrrer hvaler unødigt under hvalsafarier.

Grænseværdien er fastsat efter, at bådene holder sig på mindst 100 meters afstand.

Forstyrrelser svækker kalves vækst

Forskerne fandt nemlig ud af, at for meget støj blandt andet sænkede hviletiden for pukkelhvaler med kalve:

- For kalvene kan mange forstyrrelser desuden betyde, at de ikke når at få mælk nok; de skal på kort tid vokse sig store og stærke nok til kunne klare migrationen og minimere risikoen for at blive angrebet af hajer og spækhuggere, forklarer Kate R. Sprogis. Hun er biolog og Marie Curie-fellow på Aarhus Universitet og har ledet projektet.

- Hvalernes primære sans er ikke synssansen, som det er for os mennesker, det er høresansen. En hval kan dermed næppe se en safari-båd på 100 meters afstand, men den kan sandsynligvis høre den, så det er oplagt at tage højde for det i retningslinjerne for hvalsafari, siger hun.

Eksperimentet er gennemført i ved Australiens vestkyst, hvor hvalerne befinder sig om vinteren.