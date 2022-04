Ny forskning skal belyse selvmord

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 21. april 2022 - 08:55

Hvad er karakteristisk for personer, der begår selvmord i Grønland?

Hvilke faktorer øger risikoen? Og hvilke faktorer virker beskyttende og forebyggende mod selvmord?

Disse spørgsmål vil ph.d.-studerende ved Center for Folkesundhed i Grønland under Statens Institut for Folkesundhed, SDU, Ivalu Katajavaara Seidler svare på i et forskningsprojekt om emnet.

Det skriver SDU på sin hjemmeside.

- Selvmord er desværre en velkendt problematik i Grønland. Hver tiende dødsfald i landet er selvmord, og stort set alle grønlændere kender en eller flere, der har taget deres eget liv eller forsøgt at gøre det. Det påvirker hele samfundet, siger Ivalu Katajavaara Seidler.

50 liv om året

Omkring 50 personer begår selvmord i Grønland årligt. Det svarer til en selvmordsrate på omkring 88 per 100.000 indbyggere, hvilket er ni gange højere end i Danmark.

Hvorfor så mange personer begår selvmord årligt, vil Ivalu Katajavaara Seidler undersøge.

- Jo mere vi ved om de bagvedliggende årsager, des bedre kan vi understøtte den forebyggelse, der allerede foregår i Grønland. Vi ved allerede en del fra andre studier, men meget af den forskning, der findes på området, stammer fra 80’erne og 90’erne og dækker kun specifikke befolkningsgrupper, siger hun.

Fokus på den yngre gruppe

Forskningen skal kortlægge udviklingen og antallet af selvmord i de seneste årtier i forhold til køn, fødselsår og bosted, skriver SDU.

Samtidig skal omstændigheder, der kan øge eller mindske risiko for selvmord undersøges. Derudover skal sociale forhold som indkomst, boligforhold, familiesammensætning, kriminalitet og skolegang inddrages i forskningen, så flere aspekter undersøges. Ivalu Katajavaara Seidler vil fokusere på den yngre befolkningsgruppe i sin undersøgelse.

- Det er primært de 15-34-årige, der dør ved selvmord, hvorefter selvmordsraten falder med alderen. Det er det helt omvendte billede af, hvad man ser i de vestlige lande, men en tendens vi også ser hos andre oprindelige folk i Arktis, siger Ivalu Katajavaara Seidler og fortsætter:

Kultur kan forebygge

- Derfor er det også vigtigt at forstå, hvem disse unge mennesker er, og om der er særlige faktorer, som vil være relevant at inddrage i det forebyggende arbejde og ved screening af selvmord.

Forskeren påpeger, at tilknytning til oprindelig kultur, sprog og de ældre generationer i andre regioner i Arktis har vist sig at have en beskyttende effekt på selvmordstruede personer blandt andre oprindelige folk i Arktis, og at samme forebyggelsespotentiale kan findes i Grønland.