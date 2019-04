Ny fornem pris til Minik Rosing

Walter Turnowsky Mandag, 08. april 2019 - 07:49

11. april tildeles professor Minik Rosing Svend Bergsøes Fonds Formidlerpris på 100.000 kroner.

Minik Rosing er nemlig ikke blot kendt for sin banebrydende forskning, men i høj grad også for at fortælle om den på et tilgængeligt sprog.

- Ud over med sin forskning at øge vores viden om verden, gør Minik Rosing et stort arbejde for at kommunikerer denne viden, så flest mulig får gavn af den. Det sker både i form af en omfattende foredragsvirksomhed og med bøger. Den seneste i rækken, Rejsen til tidernes morgen, blander på raffineret vis forfatterens egen personlige historie med forskningsformidling på højt plan. Bogen er samtidig blevet kaldt en kærlighedserklæring til det Grønland, hvor Rosing er opvokset og stadig bruger meget af sin tid, hedder det i begrundelsen for tildelingen af prisen.

- Minik Rosing evner gennem sin engagerende begejstring at delagtiggøre et bredt publikum i sin omfattende viden og i nye opdagelser. Han pirrer i en usædvanlig grad tilhørernes nysgerrighed, og ved at kommunikere i et forståeligt sprog får han budskaberne til at fremstå krystalklare.

Det er ikke første gang, Minik Rosing får tildelt en pris for forrmidlingen af sin forskning. I 2013 fik han tildelt Rosenkjærprisen med en lignende begrundelse.

Minik Rosing er siden 2000 professor på Københavns Universitet og arbejder på det Geologiske Museum og Statens Naturhistoriske Museum.

Minik Rosing har opnået stor international anerkendelse for blandt andet at have fundet ”livets dåbsattest”, idet han i sit arbejde i Grønland har påvist spor af det ældste kendte liv på Jorden. Han står også bag en opsigtsvækkende og original teori om, hvordan livets udvikling gennem tiden har præget selve geologien.

Svend Bergsøes Fonds Formidlerpris er tidligere tildelt blandt andre fysiker Holger Bech Nielsen, astronom Anja C. Andersen og biologi Eske Willerslev.