Ny fond skal sikre naturen bedre beskyttelse

Nina-Vivi Møller Andersen Søndag, 23. januar 2022 - 10:01

Tøjdesignet kendt som INUIT er ejet af tre kvinder. Virksomheden har valgt at oprette en fond, som skal være med til at sikre, at der tages hånd om landets natur.

Fonden hedder Save our Arctic og vil donere fem kroner til organisationer, som beskytter landets natur, hver gang kunder køber Save Our Arctic produkter.

- Hos Inuit Quality fokuserer vi på bæredygtighed, og vi sigter mod at skabe en større bevidsthed om klimaændringer – fra et grønlandsk perspektiv. Vi oprettede Save Our Arctic-fonden med de intentioner om at beskytte vores land ved at støtte lokale klimabevarende initiativer, oplyser tvirksomheden i en pressemeddelelse.

Virksomheden understreger, at klimaændringer særligt kan mærkes her i landet, da der er flere og flere ændringer i vejret, havis, dyreadfærdsmønstre og smeltning af indlandsisen.

Bærdygtigt tøj skal sikres

Det er Dorthea Rødgaard og Hanne Kristianden som startede tøj-designet tilbage i 2012. Deres mål har altid været, at lave bærdygtigt tøj til den grønlandske befolkning, som er egnet til landets klima.

IQC vil lave en kollektion af tøj, som ikke belaster klimaet.

- Valget af bæredygtige stoffer og klimavenlig leverandør, minimerer påvirkning af klimaet og lokalsamfundet, som klima forandringer er mest synlige for. Det er også vigtigt for IQC, før der bliver indgået et partnerskab med nye leverandører, at vide at de respekterer de internationale regler for børnearbejde, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Det skriver IQC i en pressemeddelelse.