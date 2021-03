Ny folkebevægelse vil snakke selvstændighed

Merete Lindstrøm Tirsdag, 09. marts 2021 - 13:00

På hjemmesiden inuitnutaat.org kan man blandt andet læse om emner som: Folkesjælen er ikke sund, vejen til frihed, hvordan det er muligt at blive selvstændig, og forfatning og statsborgerskab.

- Vi er borgere i Kalaallit Nunaat og kalaallit i andre dele af verden, som brænder for, og arbejder for et selvstændigt Grønland, med en befolkning, der tager ansvar for os selv som frie mennesker, står der i introduktionen. Gruppen bag hjemmesiden tæller 13 personer og der er i øjebliket omkring 250 følgere på Facebooksiden.

Fokene bag Inuit Nutaat håber, at projektet kan samle store dele af befolkningen til en konstruktiv debat om et selvstandigt Kalallit Nunaat.

Hvorfor og hvordan

Fire af personerne bag hjemmesiden fortæller til Sermitsiaq.AG om bevægegrundende for arbejdet.

- Vi har alle sammen beskæftiget os med selvstændighedsspørgsmålet på et tidspunkt i vores liv, og vi har nogle fælles værdier.

- Vi ønsker at alle skal inkluderes i debatten om selvstændighed og vejen dertil. Det skal være trygt at snakke om de her ting.

- Vi oplever ofte at kommentarsporene til debatter og artikler om selvstændighed skaber polarisering. I vores øjne er der ikke noget os og dem. Alle der vil arbejde i eller for Grønland er velkomne her.

- Vi er alle borgere, og vi kan alle bidrage med noget. Vi behøver ikke være politikkere.

- Vores rødder er vigtige, og vi skal dyrke dem og være stolte af dem, så vi kan finde tilbage til vores sande identitet.

- Vi skal tale hinanden op i stedet for ned, så vi skaber en god energi, der kan nære selvstændighed indefra i hele befolkningen.

Lyder det fra Rasmus Olsvig, Gorm Geisler Vold, Arnajaraq Poulsen og Ann-Britta Olsvig. De understreger, at værdierne og fællesskabet er i centrum.

Vil samle befolkningen

Planen er, at sætte selvstændighed på dagsordenen hele tiden, med debatter, events, videoer, oplysning og dialog.

Håbet er, at samle befolkningen i en folkebevægelse som sammen kan føre landet til selvstændighed. På hjemmesiden er der forslag til lovgivning om statsborgerskab og konkrete tanker om, hvordan man økonomisk kan nå målet om selvstændighed.

Oplægget er tilgængeligt for alle, også til politikere som finder løsningsforslagene til vejen mod selvstændighed interessante, oplyser folkene bag Inuit Nutaat.