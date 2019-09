Ny Fitness.gl i Aasiaat

Jens Rafaelsen Tirsdag, 03. september 2019 - 14:20

Ejeren af Fitness.gl Allan Juhl fortæller, at han åbner en afdeling i Aasiaat efter hallen i byen henvendte sig til ham. Hallen har allerede flere brugere af dens egen fitnesslokale, men brugerne er så mange, at byen egner sig til en Fitness.gl.

Fitness.gl åbnede en fitnesslokale i Ilulissat i oktober sidste år. Og det kan mærkes at borgerne i Ilulissat er flittige brugere, for Fitness.gl, der ellers startede med at have en bygning for sig, skal flyttes over til Ilulissat Hal i oktober i år.

Udvikling under samarbejde

- Fitness.gl i Aasiaat er ejet af borgerne i Aasiaat, ligesom Ilulissat og Nuuk selv har deres Fitness.gl. Fordelen ved det kan ses, at de tre fitnesslokalerne samarbejder med hinanden, og vi har også sikret samme system i alle afdelingerne. Medlemmer af Fitness.gl får en kode, som de får på deres mobiler, og de kan bruge fitnesslokalerne i de nævnte byer. Det er en spændende udvikling, især er det glædeligt, at hallen i Aasiaat selv har henvendt sig til os for at arbejde med os, forklarer Allan Juhl.

Øvelser forklares ved brug af iPad

En af fordelene ved Fitness.gl er, at brugere kan komme ind til fitnesslokalerne i hele døgnet ved at bruge en kode på deres mobiler. Brugerne kan også købe drikkelse i maskinen ved at bruge Dankort.

IPaden kan bruges til at lære øvelserne, også kan man lytte til egen musik under træningen.

- Aasiaat Hallens fitnesslokale, der nu er Fitness.gl, har et rumareal på 250 kvadratmeter, og det gode er, at lokalen har en god udsigt. Da vi satte løbebåndene i går havde vi udsigt til hvaler. Jeg kan forestille mig, at udsigten ville være god under træningen i løbebåndene i Aasiaat, udsigterne i både Ilulissat og Nuuk er anderledes, fortæller ejeren af Fitness.gl, Allan Juhl, der er begejstret for åbningen.

Fitness.gl oplyser, at alle tre fitnesslokaler i Aasiaat, Ilulissat og Nuuk er forbundet med systemet i Nuuk. Fitness.gl Nuuk vil stå for vedligeholdelsen af udstyr.