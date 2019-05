Ny fiskefabrik vil skabe højere indhandlingspriser i Upernavik

redaktionen Fredag, 17. maj 2019 - 15:58

Polar Seafood A/S går nu ind i konkurrencen om hellefisken i Upernavikområdet med Royal Greenland A/S, der sammen datterselskabet Arctic Fish Greenland A/S sidder solidt på hellefiskemarkedet i hele forvaltningsområdet Upernavik, skriver Sermitsiaq.

Tidligere ejede Polar Seafood og Royal Greenland sammen daværende Upernavik Seafood A/S, der sammen med Royal Greenland drev flere bygdeanlæg og den nuværende fiskefabrik i Upernavik, som nu ejes af den selvstyreejede fiskerikoncern. Men efter flere års fravær melder Polar Seafood sin tilbagekomst i byen med en investering på omkring 40 millioner kroner.

- Vi ser potentiale i hellefisk og krabber deroppe. Nogle af de krabber, vi fanger i Upernavik-området, transporterer vi til vores fiskefabrik i Aasiaat. Det er derfor smart at have en fabrik i Upernavik. Men vi mangler stadig nogle tilladelser, men dem håber vi snart at få fra selvstyret, siger Henrik Leth, der er bestyrelsesformand i Polar Seafood A/S, til Sermitsiaq.

