Ny fiskefabrik i Tasiilaq: Kommer i produktion sensommer

Jensine Berthelsen Onsdag, 07. februar 2024 - 17:31

Direktør i Royal Greenland koncernens produktionsafdeling, Lars Nielsen, er godt tilfreds med at arbejdet med at etablere en ny fabrik i Tasiilaq kører efter planen.

Samtidig gør han opmærksom på, at der i forbindelse med byggeriet kan ske uforudsete udfordringer, og at der derfor er forbehold for tidsplanen:

- Med de forbehold, vi er nødt til at tage i forhold til, logistik og alt muligt andet, så er vores forventning, at vi kan starte indhandling og produktion i fabrikken sommeren eller sensommer 2024.

500m2 fabrik med fryselager der kan rumme 400 tons fisk

En fabrik skal helst gerne være i produktion året rundt, og der skal gerne være råvarer nok til at fabrikken undgår tomgangsdage. Royal Greenland satser på, at torsk og hellefisk skal produceres på fabrikken.

Godt nok har der været indhandlingsmuligheder i Østgrønland igennem adskillige år på flere bygder i Tasiilaq. Men fiskerierhvervet som sådan er stadig ny, for traditionelt har fangererhvervet været det dominerende erhverv.

Adspurgt om hvilke forventninger, Royal Greenland har til indhandlingen af både torsk og hellefisk, svarer Lars Nielsen:

- Vi forventer, at fiskerne indhandler så meget som muligt. Vi vil kunne producere ca. 10 tons pr. skift på fabrikken. Vi håber selvfølgelig, at vi får en stor lokal opbakning til at få tilstrækkelig med indhandling og dermed aktivitet på fabrikken.

I starten forventer Royal Greenland at der vil være 7-10 medarbejdere, men hvis der kommer gang i indhandling af fisk, er der udsigt til vokseværk:

- Det altafgørende for at fabrikken kan vokse i produktionen, er stabil og stigende indhandling. For jo flere fisk, der bliver indhandlet, jo flere medarbejdere vil komme i beskæftigelse på fabrikken. Så vi kommer til at være afhængige af fiskernes indhandling.

Hjælper til omskiftning til fiskerierhvervet

I Tasiilaq har fangererhvervet som nævnt altid været dominerende i forhold til fiskerierhvervet. Nu får fangere og andre borgere, der gerne vil ind i fiskeriet mulighed for at overgå til erhvervet.

Royal Greenland har allerede iværksat hjælp og håndsrækning til de kommende indhandlere til fabrikken.

Direktør i Royal Greenland koncernens produktionsafdeling, Lars Nielsen fortæller, at koncernen har ansat en lokal fabrikschef, selvom fabrikken først bliver færdig og klar til produktion til sommer eller sensommer:

- Vi har gang i forberedelserne. Vi har ansat en lokal fabrikschef, der er tovholder for at forberede de kommende indhandlere til fabrikken. Nogle har allerede erfaringer med fiskeri mens andre skal introduceres og oplæres i, hvordan fiskeriet foregår og hvilke redskaber der er nødvendige, samt om hvordan man bruger disse redskaber, fortæller Lars Nielsen overfor Sermitsiaq.AG.

Målet er, at indhandlingen kommer til at ske hele året, så selskabet er dybt afhængig af en solid og stabil indhandling. Udover undervisning om brug af fiskegrej, hjælper Royal Greenland også de kommende fiskere til anskaffelse af fiskebåde.

God fremtid for fiskeriet i Østgrønland

Det har været en forudsætning at etablere en fiskefabrik i Tasiilaq, hvis man skulle få tildelt udenskærs kvoter på torsk og rødfisk i Østgrønland.

Selvom man kan sige, at det er en politisk pålagt krav at en fabrik og dermed arbejdspladser skulle skabes, ryster Royal Greenland ikke på hænderne. Tværtimod ser selskabet optimistisk på, at de nu kan være med til at opbygge en indenskærsfiskeri:

- Succeskriteriet er selvfølgelig, hvordan udviklingen kommer til at foregår med hensyn til indhandlingen. Men vi har jo sommeren igennem allerede fået en føling med, hvad fremtiden kan bringe da vi har etableret og kørt midlertidig indhandling. Det var en god sæson, fiskerne var glade for at indhandle og vi var glade for at modtage. Vi ser optimistisk på fremtiden, slutter produktionsdirektøren i Royal Greenland, Lars Nielsen.