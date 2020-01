Ny film: Hvorfor er de indenfor murene og jeg udenfor?

Walter Turnowsky Tirsdag, 28. januar 2020 - 05:53

Det der skulle udvikle sig til et tæt venskab, startede egentlig som et helt andet projekt.

Nina Skydsbjerg Jacobsen blev kontaktet af instruktør Sofie Rørdam, der ville lave en dokumentar med anbragte på anstalten. De skulle dokumentere deres hverdag og til det formål fik de udleveret små kameraer.

- Ideen var at give det anbragte selv en stemme. Vi vil vise, hvordan systemet ser ud set indefra. Det var ikke os, der skulle bestemme, hvad de skulle fortælle om, fortæller Nina Skydsbjerg Jacobsen

Sofie Rørdam blev indsat på kvindeafdelingen ved filmens begyndelse og Nina Skydsbjerg Jacobsen stod derefter for den løbende kontakt og har i forbindelse med filmen i perioder besøgt anstalten to gange om ugen.

- Vi sporede os ret hurtigt ind på, at det var kvindeafdelingen vi ville fokusere på, fortæller hun.

Et usædvanlig venskab

Men som det ofte sker med dokumentarfilm, så ændrede projektet sig undervejs.

- Der var en af de anbragte, som medvirkede, der i starten mest stod i et hjørne. Men efterhånden, så kom hun tættere og tættere på.

I løbet af de mange besøg blev kontaktet stadig tættere. Kvinden åbnede mere og mere op i løbet af deres samtaler.

- Hun delte sine følelser med mig, og delte også de traumer, som hun bærer rundt på. Og i stigende grad begyndte jeg også at dele mine tanker og følelser med hende.

- Det udviklede sig til et usædvanligt venskab.

Mure af fordomme

Kvinden er endt med at blive den centrale hovedperson i filmen, der har udviklet sig fra at være en film om livet på anstalten, til en film om udviklingen af dette venskab, hvor den ene befinder indenfor murene og den anden udenfor.

'Walls' er da også blevet titlen på filmen. Dette referer dog ikke kun til anstaltens mure, men i nok så høj grad til murene af fordomme i vores hoveder.

- Det er fordomme, der kan blive nedbrudt, hvis man tillader sig selv at nærme sig et menneske.

- Det er min opfattelse, at netop disse fordomme er med til at fastholde mange dømte i en ond cirkel af kriminalitet, når de kommer ud af anstalten, mener Nina Skydsberg Jacobsen.

- Jeg har aldrig fundet så meget ro, som under mine besøg hos min veninde på anstalten, siger Nina Skydsberg Jacobsen Jørgen Chemnitz

Små ting, der gør en forskel

Hun henviser til, at det ofte kan være svært at finde job og bolig, når man har afsluttet sin foranstaltning. Det kommer oven i følelsen af at have mistet sin identitet og ikke at høre til i samfundet længere.

- Desperate mennesker gør desperate ting.

- Vi vil til med filmen vise, hvordan små ting, kan gøre en kæmpe forskel for de anbragte. Det handler i virkeligheden om at forstå, at de alle er en eller andens søn, datter, søster eller bror. Hvis vi ikke tør snakke med dem, hvordan skal vi så ændre tingene.

På ofrenes side

Jeg spørger Nina Skydsberg Jacobsen, hvilke overvejelser hun har gjort sig, når det gælder ofrene for kriminaliteten. Hvordan det vil påvirke dem, at man giver de dømte så kraftig en stemme i filmen.

- Det har vi tænkt rigtig meget over, siger hun.

- Jeg er selv blevet seksuelt krænket og har ofte tænkt: Hvad nu hvis min krænker havde fået den rette hjælp? Kunne jeg så være sluppet for at blive udsat for dette?

- Vi ved jo, at seksuelle overgreb ødelægger mennesker. Det kan føre til alkoholmisbrug og selvmord. Så jeg er jo på ofrenes side.

- Jeg har også haft forbudte tanker om hævn på min krænker. Jeg har tænkt de værste tanker. Hvilket er et centralt tema i filmen; at mange ofre ender med selv at blive krænkere.

- Jeg har aldrig fundet så meget ro, som under mine besøg hos hende.

Nødvendig hjælp

- I starten troede jeg, at det kun var mig, der skulle give hende en stemme. Men det har vist sig, at hun også har givet mig en stemme.

- Det har i stigende grad fået mig til at spekulere over, hvorfor jeg har fundet den nødvendig hjælp og hun ikke har. Hvordan kan vi bruge hinandens og samfundets ressourcer bedre?

- Hvorfor er jeg udenfor og hun indenfor?

'Walls' skal efter planen have premiere i slutningen af året. Udover instruktør Sofie Rørdam og Nina Skydsberg Jacobsen, som også er filmens producer, består holdet bag Walls af Jørgen Chemnitz og Anders Berthelsen.