Ny film om kønsroller i en forandret verden

Unge Fare Nikolajsen fra Ilulissat er på vej ud for at skyde sin første sæl. Lykkedes det, skal kødet serveres til hans konfirmation.

- Fare Nikolajsen arbejder på at blive en rigtig mand, lyder speakerstemmen.

Stemmen tilhører journalist Inga Hansen, der har produceret og filmet dokumentaren 'Nutaaliaasumik inooriaaseqalernerup arnat siuttunngortippai', 'I den moderne verden bliver kvinder ledere'.

I filmen undersøger hun, hvad det betyder, at det i højere grad er kvinderne end mændene, der tager en uddannelse.

Ønsker debat om ændrede roller

En af disse kvinder er Anja Reimer, der er leder af Ilulissat Museum, har en bachelorgrad i kultur og samfund og arbejder nu på sin kandidatgrad.

- Jeg syntes, at man ikke for alvor diskuterer, at kvinderne i stigende grad overtager lederjobs. Jobs som tidligere meget ofte blev varetaget af danskere, siger Inga Hansen til Sermitsiaq.AG.

Anja Reimer fortæller i filmen, at ingen af drengene fra hendes folkeskoleklasse gjorde hende følgeskab, da hun flyttede til Aasiaat for at gå på GU, det gjorde kun et par stykker fra hendes parallelklasse.

I filmen møder vi også den erfarne og dygtige fisker og fanger Jakob Skade. For Inga Hansen handler det nemlig også om at fortælle, at det er vigtigt, at den traditionelle viden bæres videre.

- Jeg valgt at lave en film om dette emne, fordi vi i Grønland ikke diskuterer, at kvinder er bedre uddannede mens flere mænd vælger fiskeri og fangst. Men har vi brug for, at de gør det, for vi spiser friske fisk og fangstdyr.

- Man værdsætter ikke at unge mænd vælger at blive fiskere eller fangere, samfundet kræver uddannelse, uddannelse og uddannelse.

Der ligger en omfattende research i kønsroller, valg af uddannelse og i traditionel levevis bag filmen.

Den er blandt andet blevet vist ved World Science Conference i Lausanne i Schweiz, på Folkehøjskolen i Alta i Norge samt på KNR TV.

