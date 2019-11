Ny film om håbet efter overgrebet

Walter Turnowsky Lørdag, 02. november 2019 - 13:22

Som ung flyttede Gukki Nuka som ung fra sin hjemby Uummannaq. Reelt var der tale om, at han flygtede efter han nogle år tidligere var blevet voldtaget af sin fodboldtræner. Der skulle gå 36 år inden han denne sommer for første gang vendte tilbage igen.

Dokumentaren ”Pilluarneq Ersigiunnaarpara” følger hans rejse hjem - nu som del af rollemodelkorpset under Killiliisa.

Filmens anden hovedperson er 24-årige Kornelia, der den dag i dag kæmper med sin angst som følge af seksuelle ovegreb. Hun har dog brudt med den onde cirkel og kæmper for et liv med den frihed, hun selv ønskede som barn.

- ”Pilluarneq Ersigiunnaarpara” er på trods af sit hårde emne, også en livsbekræftende filmoplevelse, hvor Gukki Nuka og Kornelia giver os et indblik i deres valg for at leve et godt og trygt liv, på trods af traumatiske oplevelser i barndommen, hedder det i en beskrivelse af filmen.

De to personlige historier sættes ind i en stører sammenhæng af psykologer fra Selvstyrets rejsehold.

- ”Pilluarneq Ersigiunnaarpara” er produceret af Nivaara Films for Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold. Dokumentaren er et led i Killiliisa, Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb.

Filmen har offentlig premiere i Katuaq i Nuuk 7. november med efterfølgende paneldebat. Allerede dagen forinden er fagpersoner og NGOer.

De efterfølgende tre uger vil den kunne ses i Ilulissat, Aasiaat, Maniitsoq, Narsaq og Tasiilaq.

Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold arbejder på, at filmen på lidt længere sigt skal gøres tilgængelig for hele befolkningen.

Filmen er ikke egnet for børn under 15 år, og børn under 18 år skal ledsages af voksne.