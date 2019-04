Ny fangst- og jagtlov sendt i høring

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 01. april 2019 - 12:38

En ny fangst- og jagtlov indebærer en lang række ændringer, der gerne skulle være mere tidsvarende og overskuelige for borgerne, oplyser Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Lovforslaget er desuden baseret på en hensigtsmæssig og bæredygtig udnyttelse af landets fangstressourcer samtidig med, at man har taget hensyn til økonomien og beskæftigelsen.

Hovedpunkter:

Alderskrav på 15 år for erhvervsjagtbevis

I forslaget er der indført et alderskrav på 15 år som betingelse for at få et erhvervsjagtbevis. Minimumsalderen på 12 år for at få et fritidsjagtbevis fastholdes på nuværende niveau. Alderskravet på 15 år til erhvervsjagtbeviset hænger endvidere sammen med det under punkt 2.2. angivne alderskrav til licens på kvoterede arter.

Alderskrav på licenstil kvoterede arter

For at ensarte behandlingen og fordelingen af licenser til kvoterede arter, indføres minimumsalder på 15år til licenser til alle kvoterede arter. Hidtil har der været et alderskrav på 16 år for licenser til vilde rensdyr og moskusokser, men med forslaget bliver der nu samme alderskrav på 15 år til alle kvoterede arter.

Autorisation af betalingsjagtarrangører og godkendelse af guider

Der indføres hjemmel til at fastsætte regler for autorisation af arrangører af betalingsjagt og regler for godkendelse af guider til betalingsjagt. Der skal blandt andet lægges vægt på økonomiske og beskæftigelsesmæssige hensyn indenfor fangsterhvervet.

Beskyttelse og håndtering af problemdyr

Der indføres en hjemmel til Naalakkersuisut til at fastsætte regler i forbindelse med håndtering af problemdyr. Det vil hovedsagligt være problembjørne, der kommer ind i bygder og udgør en fare for mennesker og husdyr.

Effektiv fangst-og jagtkontrol

Hensigten med forslaget er, at udstyre kontrolmyndigheden med de bedst mulige værktøjer for at kontrollere, om der foregår ulovlig, urapporteret eller ureguleret fangst og jagt, herunder vedrørende adgang til privat ejendom og installering af fartøjsovervågningsenhed.

Udstedelse af administrativt bødeforlæg

Der indføres en mulighed foradministrativ vedtagelse af bøder og konfiskation, herunder værdikonfiskation. Med forslaget indføres muligheden på hele inatsisartutlovens område, således at også bøder eller konfiskation på baggrund af overtrædelse af inatsisartutlovens regler om rapportering og indhandling kan vedtages administrativt.

Jagtprøver og hygiejnekurser

Loven giver hjemmel til, at Naalakkersuisut fastsætter yderligere regler ved at indføre et krav om jagtprøver og hygiejnekurser.

- De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige afhænger for begge muligheder konkret af, hvilken model Naalakkersuisut i fremtiden potentielt måtte ønske til etablering af en jagtprøve og fastsættelse af krav omdeltagelse ihygiejnekurser for at kunne sælge til virksomheder, institutioner eller spisesteder, fremgår det.

Høringsparterne har nu frem til den 3. maj at komme med indsigelser.

Bemærkningerne til den reviderede lov fylder 48 A4-sider. Se bemærkningerne her.