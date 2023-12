Ny erhvervsanalyse: Flere sektorer skal udvikles for at reducere sårbarhed

Julia Aka Wille Fredag, 01. december 2023 - 13:30

Grønlands økonomi er sårbar.

Det er måske ikke en ny konstatering, men den bekræftes i en ny analyse fra departement for finanser, som kortlægger selvstyrets erhvervsstøtte. I en økonomi, hvor fiskeriet dominerer eksportsektoren, er der behov for at diversificere og udvikle flere sektorer for at mindske sårbarheden.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

I Grønlands Erhverv (GE) støtter man en diversificeret økonomi, men det kræver rammebetingelser, som erhvervslivet kan udfylde. Det betyder blandt andet, at Grønland skal spille på flere heste på én gang.

– Jeg tænker, at man politisk her henviser til en kommende energi sektor baseret på blandt andet Power-to-X teknologi. Set herfra er det vigtigt, at Grønland arbejder med en diversificeret økonomi. Der er behov for ordentlige rammebetingelser for råstofsektoren, ligesom det er naturligt at også turismen bliver en endnu større søjle i Grønlands økonomi, siger direktør i GE, Christian Keldsen.

