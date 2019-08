Ny enhed skal rykke ud til børnesager

Redaktionen Torsdag, 15. august 2019 - 08:11

En ny taskforceenhed skal skal rejse til kommunerne, som akut har brug for hjælp ved større uforudsete sager om for eksempel seksuelle overgreb, samt støtte sagsbehandlingen lokalt. Taskforceenheden vil have fokus at styrke inddragelse af barnet og forældrene i sagsbehandlingsforløbet, og sammen med kommunen sikre at den rette støtteforanstaltning iværksættes.

Taskforceenheden er placeret i Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold og er en udvidelse af den eksisterende Centrale Rådgivningsenhed.

- Naalakkersuisut accepterer ikke, at loven bliver overtrådt. Samtidig lytter vi naturligvis til borgernes og kommunernes tilbagemeldinger. Kommunerne nævner igen og igen, at det er svært at tiltrække kompetent faglig arbejdskraft til de mindre byer, siger naalakkersuisoq for sundhed, sociale anliggender og justitsområdet, Martha Abelsen (S) i en pressemeddelelse.

- Den manglende faglighed bidrager til usammenhængende forløb for borgerne. Taskforceenheden skal bidrage til bedre fremdrift i komplicerede sager i kommunerne.

Større åbenhed i overgrebssager

Enheden vil have fokus på at inddrage og orientere barnet og forældrene om forløbet i sagen - fra anmeldelsen foretages til en eventuel anbringelse finder sted.

- Naalakkersuisut har et ønske om at hjælpe borgerne, uanset hvor de bor. Der er behov for større åbenhed om forløbet omkring anmeldelser og underretninger af seksuelle overgreb. Borgerne skal inddrages, så borgerne også har oplevelsen af, at der sker noget når de laver en anmeldelse. Taskforceenheden vil understøtte, at der handles på anmeldelser og underretninger i kommunerne.

- Vi skal undgå, at borgerne ender mellem to myndigheder uden, at der handles.

Taskforceenheden vil samarbejde med kommunernes ledere og medarbejdere. Det er hensigten, at kommunens medarbejdere tager aktiv del i taskforceenhedens arbejde med de sociale sager.

Sidemandsoplæring

I sager om seksuelle overgreb skal enheden bistå kommunens ansatte og borgerne i hele forløbet, både i forhold til anmeldelse, afhøringer foretaget af politiet, samtaler med børn og forældre, samt opfølgning. Taskforceenheden skal være med til at sørge for at der er fokus på barnet og at man sikrer barnets beskyttelse.

- Hensigten med taskforceenheden er at hjælpe kommunerne på kort sigt. Det skal dog understreges, at det er kommunernes opgave at løse sagerne fremadrettet. Derfor ønsker Naalakkersuisut, at taskforceenhedens arbejdsmetode har karakter af hjælp til selvhjælp. I praksis betyder det, at kommunernes medarbejdere skal lære af taskforceenheden via sidemandsoplæring, så kommunernes medarbejdere kender de rette arbejdsgange, og selv kan løfte opgaven på sigt, siger Martha Abelsen.