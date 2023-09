Ny emballagebekendtgørelse på plads: Disse får pant fremover

Redaktionen Fredag, 29. september 2023 - 15:46

Naalakkersuisut har vedtaget ny bekendtgørelse for emballage til drikkevarer.

Bekendtgørelsen lægger op til, at borgere vil kunne få pant på al slags emballage, der indgår i et retursystem.

Det vil fremadrettet være muligt at få pant på:

Al slags øl – uafhængig af alkoholprocent

Drikkevarer uden kulsyre

Kulsyreholdige drikkevarer, herunder sodavand, energidrikke, cider og de såkaldte alkopops

Emballager indeholdende saftkoncentrater eller frugt- eller grøntsagsjuice

Det nye returpantsystem skal være med til at sikre, at langt færre emballager ender i naturen.

- Med det nye returpantsystem håber jeg, at borgerne vil fortsætte det gode arbejde med at returnere tomme emballager og dermed være med til at passe godt på vores natur og miljø, udtaler Naalakkersuisoq for miljø, Kalistat Lund (IA).

Butikker efterspørger klar fremgangsmåde

Naalakkersuisoq for miljø forholder sig ikke til butikkernes kritik om, hvordan samfundet skal gøres klar til at kunne modtage al slags emballage. Både Pisiffik og Brugseni har tidligt i forløbet være ude og udtrykke kritik omkring, at der ikke er klare retningslinjer for butikker, når den nye bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2024.

Emballager indeholdende 0,125 liter og emballager med over 4,9 liter indhold, vin- og spiritusflasker er undtaget i det nye emballagebekendtgørelse og skal fortsat smides i skraldespanden som nu.