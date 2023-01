Ny direktør: Hvis det går godt for Royal Greenland, går det godt for Grønland

Merete Lindstrøm Torsdag, 19. januar 2023 - 17:47

Royal Greenlands nye direktør Susanne Arfeldt Rajamand er vokset op med Royal Greenlands produkter på familiens jule- og påskeborde hjemme i Skanderborg. Men det er ikke kun derfor hun om ganske kort tid lander i Nuuk, for at overtage posten som direktør i Grønlands største virksomhed.

- Udover at jeg er vokset op med Royal Greenlands produkter, så er det en virksomhed, der kan utrolig meget. Royal Greenland er en velfungerende virksomhed med nogle fantastiske produkter, som spiller en større og større rolle i vores samfundsmæssige diskussion omkring at være baseret på sustainability, siger hun og tilføjer:

- Det betyder utrolig meget for mig og har altid været vigtigt for mig i forhold til, hvilke virksomheder, jeg har valgt at arbejde for.

Ikke bare en virksomhed, men et land

Fonterra Mejerivirksomhed med base i New Zeeland, med en omsætning på næsten 13 milliarder dollars årligt. Til sammenligning omsatte den danske mejeri-gigant Arla for godt 11 milliarder dollars i 2021. Virksomheden bygger på 10.000 små og store farmere rundt omkring i landet, der producerer til et stort internationalt marked.

Direktøren påpeger, at der er mange ligheder mellem hendes tidligere job og det hun kommer til at varetage her.

- Den virkelighed jeg kommer fra i Fonterra er, at det ikke bare er en virksomhed, man har på sine skuldre men et helt land. Det giver et helt andet ansvar og en anden dimension i jobbet, som jeg personligt synes er spændene. Hver dag når man står op skal man virkelig gøre sit yderste.

Skal bruge sin erfaring fra Asien

Fonterra står for 40 procent af eksporten i New Zeeland, som altså i lighed med Royal Greenland bære en stor del af landets samlede eksport.

- Det gælder om at køre en rigtigt god business, for hvis det går godt for Royal Greenland, så går det godt for Grønland, og det er selvfølgelig vores vigtigste mission.

Susanne Arfelt Rajamand har 15 års erfaring fra det asiatiske marked, som også er en del af Royal Greenlands strategi at udvikle.

- Det jeg håber, jeg virkelig kan bidrage med, er et syn på om der er mere, vi kan gøre i Asien og, hvis der er, hvordan skal det så se ud. En del af strategien er at gøre mere i Kina. Det vil være oplagt, hvordan jeg med min erfaring kan bidrage med at fortsætte det arbejde eller tænke anderledes.

Ingen store omvæltninger

Den nye direktør understreger, at hun ikke skal ind og ændre på alle de ting, der fungerer godt i virksomheden.

- Jeg er typisk blevet ansat i virksomheder, hvor jeg skulle lave et turn around eller gøre tingene anderledes, men der er jo absolut ingen tvivl om, at det arbejde Mikael Thinghus og resten af ledelsen har gjort de seneste år er fantastisk. Derfor er det et spørgsmål om at fastholde strategien og se hvordan vi kan blive ved med at gøre de dele bedre og se om der er nogle ting der skal justeres undervejs.

De første seks måneder hvor direktøren skal bo i Nuuk med sin mand og sine tre børn, står på oplæring i Royal Greenland.

- Jeg skal lære medarbejderne at kende fra dag ét, og det glæder jeg mig rigtigt meget til. De skal have mulighed for at høre lidt om, hvem jeg er som person og jeg skal høre om dem. Og så skal jeg bruge meget tid på at komme ud på fabrikkerne i hele landet samt nogle kundebesøg for at se hvor vores varer ender.

Og så er en af direktørens spidskompetencer at vande talentmassen i virksomheder og sørge for, at udvikle medarbejderne.

- Jeg har arbejdet meget med talentudvikling i mine tidligere jobs og har en del redskaber, som jeg kan bruge til at hjælpe medarbejderne med at være det bedst de kan være i deres respektive funktioner.