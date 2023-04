Hun bliver ny direktør for udviklingsselskab

Anders Rytoft Mandag, 24. april 2023 - 16:00

Kirsten Ørgaard er blevet udnævnt som ny direktør for Innovation South Greenland, som er ejet af Kommune Kujalleq

Det oplyser samme selskab i en pressemeddelelse.

Kirsten Ørgaard har mange års erfaring med ledelse, projektudvikling, samarbejde på tværs af faggrænser, organisationer og det politiske bagland - hertil kommer erfaringer i fundraising. Hun har desuden et stort og bredt netværk i både Grønland og i nordisk regi.

Hun er kendt som en erfaren ildsjæl, iværksætter og projektudvikler og har mange års erfaring med erhvervsudvikling fra dels ansættelse i Grønlands Erhverv og senere som medlem af bestyrelsen for Nuuk Arbejdsgiverforening og hovedbestyrelsen i Grønlands Erhverv.

Vækst og udvikling

Kirsten Ørgaard har ligeledes tidligere været ansat i Grønlands Selvstyre og Kommuneqarfik Sermersooq.

- Vi ser frem til et konstruktivt og givende samarbejde med Kirsten Ørgaard omkring udviklingen i Sydgrønland inden for turisme, erhvervsudvikling, iværksætteri, uddannelse og forskning, hvor Kirsten Ørgaards kompetencer og brede erfaring kommer i spil til gavn for Kommune Kujalleq, lyder det fra bestyrelsesformand i Innovation South Greenland Steffen Lund.

- Jeg glæder mig

Han fortsætter:

- Kirsten Ørgaard har udvist stor succes med igangsætning og udvikling af Mælkebøttecentret, og vi glæder os til at hendes evne til at tiltrække samarbejdspartnere og brede netværk kan skabe grundlag for erhvervsudviklingen i Sydgrønland.

Innovation South Greenlands opgave er at bygge bro mellem samarbejdspartnere og fagområder og derved skabe grobund for vækst og udvikling i hele Sydgrønland. Selskabet varetager desuden arbejdet under Unesco Kujataa.

- Jeg glæder mig til nye udfordringer i Innovation South Greenlands og lægger vægt på både de ledelsesmæssige kompetencer og samarbejdet bredt med Kommune Kujalleq, erhvervslivet og lokale aktører inden for turisme, fødevarer, råstoffer, uddannelse og forskning. Også Unesco er en vigtig del i udviklingen og markedsføringen af Sydgrønland.