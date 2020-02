Ny direktør for Nordens institut i Grønland

Redaktionen Torsdag, 06. februar 2020 - 09:48

Hun tiltræder stillingen med en ambition om at styrke bæredygtig kulturudveksling mellem Grønland og resten af Norden, fremgår det af en pressemeddelelse.

Anne Mette Gangsøy tager over som leder af det nordiske kulturinstitut i Nuuk, samtidig med at arbejdet med at realisere de nordiske statsministres nye vision om, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030 er i fuld gang.

Fakta Nordens institut i Grønland (NAPA) bidrager, gennem støtteprogrammer og projekter som Nuuk Nordisk Kulturfestival og udstillingen Iskrystalprinsessen, til et kulturliv, som engagerer et stort antal mennesker. NAPA er en institution under Nordisk Ministerråd og har til opgave at formidle og stimulere nordisk kultur i Grønland og grønlandsk kultur i det øvrige Norden. Dette kultursamarbejde skal bidrage til fællesskab og forståelse mellem indbyggerne i Norden og derigennem bæredygtige nordiske samfund. NAPA spiller også en vigtig rolle for det nordiske samarbejde i Arktis.

Anne Mette Gangsøy ser frem til at flytte fra Norge til Grønland og fremhæver kulturens og kunstens rolle i forhold til at forstå forskellige menneskers perspektiver og drivkræfter:

Glæder sig

– Jeg glæder mig virkelig til at lære Grønland at kende og arbejde med den grønlandske kultur ud fra et nordisk perspektiv. Bæredygtig udvikling kræver, at folk samarbejder, og kulturen forener os på lige vilkår, siger den nye direktør.

– I mødet med mennesker med forskellig baggrund, sprog og kultur opstår nye muligheder. Den ambitiøse kulturudveksling mellem de nordiske lande kan fungere som et kit, der forener os i vores mål og ambitioner, siger Anne Mette Gangsøy, der har en bred erfaring med ledelse, kultur og kommunikation.

Anne Mette Gangsøy, som tiltræder den 1. maj 2020, kommer fra en stilling som chef for Notodden mangfolds- og læringssenter i Norge og har tidligere stået i spidsen for Gullbring Kulturanlægg, men hun har også arbejdet på NRK i mange år med blandt andet nordiske dramaproduktioner.