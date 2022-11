Ny direktør skal ikke opfinde den dybe tallerken

Merete Lindstrøm Fredag, 11. november 2022 - 07:50

Royal Greenland har torsdag præsenteret sin nye direktør for koncernen. Det bliver Susanne Arfelt Rajamand, der overtager efter Mikael Tinghuus, som har siddet mere end 11 år på posten.

Han overtog Royal Greenland i en tid med store økonomiske udfordringer og har formået at vende skuden og skabe det bedste resultat nogensinde i 2021 inden han meldte sin afgang i år.

Bestyrelsesformand for Royal Greenland, Maliina Abelsen, forventer derfor heller ikke de store strategiske omvæltninger, med valget af ny direktør.

- Det er vigtigt, at man ikke gør pludselige ting, men at man tænker sig godt om. Det kræver, at en direktør får noget forståelse for virksomheden. Det gør hun bedst ved at komme ud og besøge fabrikker i Grønland og andre steder i verden, siger bestyrelsesformanden til Sermitsiaq.AG.

- Vi har en solid virksomhed, som det gælder om at passe godt på og fremtidssikre i mange år.

Skal have fokus på indtjening internationalt

Bestyrelsesformanden understreger, at langt størstedelen af omsætningen hos Royal Greenland hentes ude i verden. Faktisk mere end 99 procent. En tredjedel i Asien, en tredjedel i Europa og en tredjedel i resten af verden.

Bestyrelseformand Maliina Abelsen Leiff Josefsen

Og selvom der ikke skal rykkes for meget ved virksomhedens grundsøjler, så ligger der en strategi om at udvide og udvikle det asiatiske marked. Det er blandt andet også derfor, den nye direktørs profil er med en massiv erfaring fra markedet i asien og med fødevarer.

- Det internationale perspektiv er enorm vigtigt ligesom det er vigtigt at vi har flere markeder og flere forskellige produkter. Det betyder, at vi kan klare at være svagere på en søjle et år mens de andre søjler så bærer mere.

Overvejer verdenssituationen og markederne

Som verdenssituationen ser ud lige nu, så er det i endnu højere grad en vigtig overvejelse, at man ikke satser for meget på et enkelt land, understreger Maliina Abelsen.

Asien er et vigtigt marked blandt andet fordi der er en voksende middelklasse som kan aftage vores hi-end produkter hvor vi har en højere avance. Man vi kan ikke sælge for eksempel 100 procent til Kina, fordi der pludselig kan opstå en situation, hvor man slet ikke kan sælge til Kina. Noget som vi netop har set med Rusland i Ukraine-konflikten.

- De overvejelser er der hele tiden i bestyrelseslokalet. Vi må aldrig gøre os afhængige af et enkelt marked. Så vi vil for eksempel gerne vækste i Vietnam og andre lande i Asien og det har den nye direktør stort kendskab til.

Der skal udvikles kommende topchefer i RG

En anden opgave direktøren skal prioritere er, at kompetenceudvikle medarbejderne i hele virksomheden

- Ikke mindst her i Grønland så Royal Greenland fremover får mulighed for at rekruttere her i landet til topstillinger og fortsat kan være med helt fremme i feltet i Asien og resten af verden.

Bestyrelsesformanden påpeger, at det kræver international erfaring at drive en virksomhed som Royal Greenland, hvor så stor en del af omsætningen ligger udenfor landet.

- Vi vil gerne være sikre på at vi hele tiden har et next level af kronprinsesser og kronprinser som også kan løfte de næste 10-20 år, derfor skal vi også have modet til at rejse ud og få de internationale erfaringer.